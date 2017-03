Drei Viertel des Gender Pay Gap lassen sich mit Strukturunterschieden erklären

Weitere Suchergebnisse zu "Gap":

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2016 war der durchschnittlicheBruttostundenverdienst von Frauen mit 16,26 Euro um 21 % niedrigerals der von Männern (20,71 Euro). 2014 und 2015 (revidiert) hatte derunbereinigte Gender Pay Gap bei jeweils 22 % gelegen. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Equal Pay Day am 18.März 2017 weiter mitteilt, lassen sich fast drei Viertel desunbereinigten Gender Pay Gap auf strukturelle Unterschiedezurückführen: Die wichtigsten Gründe für die Differenzen derdurchschnittlichen Bruttostundenverdienste waren Unterschiede in denBranchen und Berufen, in denen Frauen und Männer tätig sind, sowieungleich verteilte Arbeitsplatzanforderungen hinsichtlich Führung undQualifikation. Darüber hinaus sind Frauen häufiger als Männerteilzeit- oder geringfügig beschäftigt.Untersuchungen der Ursachen des Verdienstunterschieds sind allevier Jahre auf Basis der Verdienststrukturerhebung möglich. Aktuellliegen Ergebnisse für das Jahr 2014 vor. Danach kann das verbleibendeViertel des Verdienstunterschieds nicht durch die lohnrelevantenMerkmale erklärt werden. Dieser sogenannte bereinigte Gender Pay Gaplag 2014 bundesweit bei 6 % (unbereinigter Gender Pay Gap 2014: 22%). Das heißt, dass Frauen bei vergleichbarer Qualifikation undTätigkeit pro Stunde durchschnittlich 6 % weniger als Männerverdienten. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der bereinigteGender Pay Gap möglicherweise geringer ausgefallen wäre, wenn weiterelohnrelevante Einflussfaktoren für die statistischen Analysen zurVerfügung gestanden hätten. So lagen beispielsweise zu denfamilienbedingten Erwerbsunterbrechungen keine Informationen vor.Im Zeitverlauf zeigt sich sowohl beim unbereinigten als auch beimbereinigten Gender Pay Gap ein stetiger aber langsamer Rückgang. Dasbedeutet: Frauen holen bei der Bezahlung langsam auf. Der weiterhinbestehende Abstand zu den Männern lässt sich immer deutlicher aufUnterschiede in den lohnrelevanten Merkmalen zurückführen.Um EU-Vergleiche zum unbereinigten Gender Pay Gap zu ermöglichen,orientiert sich das Statistische Bundesamt bei der Berechnung anVorgaben von Eurostat, dem Statistischen Amt der EU. Diese schließenaufgrund der EU-weit einheitlich verfügbaren Daten bestimmteBeschäftigtengruppen bei der Ermittlung des Indikators aus. AufGrundlage der Verdienststrukturerhebung für das Jahr 2014 war es fürDeutschland erstmals möglich, bislang nicht berücksichtigteArbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in die Analysen einzubeziehen undso Aussagen für die gesamte Wirtschaft zu treffen. Im Vergleich zuder von Eurostat vorgegebenen engeren Abgrenzung ergeben sich beiBerücksichtigung von Beschäftigten in den Wirtschaftsabschnitten"Land- und Forstwirtschaft, Fischerei" und "Öffentliche Verwaltung,Verteidigung; Sozialversicherung" sowie in Kleinstbetrieben sowohl inBezug auf das Ergebnis für den unbereinigten als auch für denbereinigten Gender Pay Gap keine relevanten Abweichungen. Auch unterEinbezug der genannten Beschäftigtengruppen liegen im Jahr 2014 derunbereinigte Verdienstunterschied bei 22 % und der bereinigte bei 6%.Methodische HinweiseDer Gender Pay Gap ist die Differenz des durchschnittlichenBruttostundenverdienstes der Männer und Frauen im Verhältnis zumBruttostundenverdienst der Männer. Es stehen dabei zwei Indikatorenmit unterschiedlicher Intention zur Verfügung. Der unbereinigteGender Pay Gap vergleicht den Durchschnittsverdienst allerArbeitnehmer beziehungsweise Arbeitnehmerinnen in allgemeiner Formmiteinander. Mithilfe des unbereinigten Gender Pay Gap wird auch derTeil des Verdienstunterschieds erfasst, der durch schlechtereZugangschancen von Frauen hinsichtlich bestimmter Berufe oderKarrierestufen verursacht wird, die möglicherweise ebenfalls dasErgebnis benachteiligender Strukturen sind. Der bereinigte Gender PayGap hingegen misst den Verdienstabstand von Männern und Frauen mitvergleichbaren Qualifikationen, Tätigkeiten und Erwerbsbiographien.Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mitTabelle sowie weitere Informationen und Funktionen sind imInternet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttp://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.Weitere Auskünfte gibt:Frauke Mischler,Telefon: +49 (0) 611 / 75 28 77,www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleE-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell