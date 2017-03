Drei Steuertipps für Hundebesitzer (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) -Bello, Hasso, Waldi & Co.: Die Deutschen lieben ihre Hunde. Dasssie mit den Vierbeinern auch noch Steuern sparen können, wissenallerdings die Wenigsten. Wie das funktioniert und was dabei zubeachten ist, zeigt die Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH). DreiSteuerspartipps für Hundefreunde.1. Professionelle Hundebetreuung von der Steuer absetzenFüttern und Fellbürsten, Ausführen und Austoben: Wer sich für dieVersorgung, Betreuung oder Pflege seines Hundes professionelle Hilfeins Haus holt, kann in der Regel einen Teil der Ausgaben von derSteuer absetzen. Das Stichwort lautet hier: haushaltsnaheDienstleistungen.Dabei handelt es sich um Tätigkeiten, die im Haushalt regelmäßiganfallen und normalerweise von einem Haushaltsmitglied erledigtwerden könnten. Wenn dafür ein professioneller, also gewerblichangemeldeter Anbieter - etwa ein Hundesitter - in die eigenen vierWände kommt, handelt es sich um haushaltsnahe Dienstleistungen. Fürdiese gilt, steuerlich gesehen, Folgendes:- 20 Prozent der jeweils anfallenden Anfahrts-, Arbeits- undLohnkosten können geltend gemacht werden.- Dabei ist der jährlich abziehbare Gesamtbetrag allerdings auf4.000 Euro begrenzt.- Materialkosten werden nicht berücksichtigt, weshalb es ratsamist, die verschiedenen Kostenarten in der Rechnung getrenntausweisen zu lassen.Generell liegt die Betonung bei den haushaltsnahenDienstleistungen ganz klar auf dem ersten Wort. Das heißt, die Pflegeund Betreuung des Tieres muss hauptsächlich im Haushalt desHundebesitzers angesiedelt sein, also in dessen Haus oder Wohnungbzw. auf dessen Grundstück. Die Unterbringung in einem Hundehotelakzeptiert das Finanzamt folglich nicht.Aber was gilt für den Gassi-Service? Kann ich den Hundesitter nochvon der Steuer absetzen, wenn dieser regelmäßig mit dem Tier nachdraußen geht und das Grundstück des Halters verlässt? Die Antwortlautet: Ja, unter Umständen. Ist der Gassi-Service Teil einesumfassenderen Betreuungsangebots, dessen Tätigkeiten - etwa dasFüttern, Pflegen und Aufpassen - vor allem im Haushalt desHundehalters erledigt werden, so lässt sich das Gesamtpaket in derSteuererklärung angeben. Handelt es sich hingegen um einen reinenAbhol-und-Zurückbring-Dienst ohne haushaltsnahe Zusatzleistungen, istein Steuerabzug nicht möglich.Und noch etwas ist zu beachten: Wie bei allen haushaltsnahenDienstleistungen sind für das Finanzamt zwei Nachweise wichtig: dieRechnung des jeweiligen Dienstleisters sowie der Überweisungsbeleg,der beweist, dass die Rechnung beglichen wurde. Barzahlungen werdennicht anerkannt.2. Hundefriseur beim Finanzamt geltend machenEine Besonderheit ergibt sich für Hundefriseure: Wer seinenLiebling in den Hundesalon bringt und ihn dort scheren oder trimmenlässt, kann die entstehenden Kosten nicht von der Steuer absetzen, daes sich um keine haushaltsnahe Dienstleistung handelt. Wennallerdings der Hundepfleger und -verschönerer in die Wohnung desHalters kommt, kann das steuerlich berücksichtigt werden. In diesemFall greifen alle Regeln und Vorgaben, die für haushaltsnaheDienstleistungen gelten.3. Hundehalterhaftpflicht ist absetzbarDie Hundehalterhaftpflicht ist - ebenso wie viele andere privateVersicherungen - abzugsfähig. Steuerzahler können also dieentsprechenden Beiträge in der Regel als Sonderausgabe in derSteuererklärung angeben. Das ist allerdings nur dann sinnvoll, wennder in diesem Fall zulässige Höchstbetrag noch nicht ausgeschöpftwurde. Er beträgt bei Einzelveranlagung 1.900 Euro, beiZusammenveranlagung 3.800 Euro.Achtung: Der Steuervorteil bei der Hundehaftpflicht gilt nicht fürandere Tierversicherungen - wie zum Beispiel Versicherungen gegenKrankheit.Über die VLHDer Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. (VLH)ist mit mehr als 900.000 Mitgliedern und rund 3.000 BeratungsstellenDeutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Die VLH stellt außerdemdie meisten nach DIN 77700 zertifizierten Berater: Von dreizertifizierten Beratern aller Lohnsteuerhilfevereine sind zwei vonder VLH.Gegründet im Jahr 1972, erstellt die VLH für ihre Mitglieder dieEinkommensteuererklärungen im Rahmen der gesetzlichenBeratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.Pressekontakt:Christina GeorgiadisVereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)Fritz-Voigt-Str. 1367433 Neustadt a.d. WeinstraßeTel.: 06321 4901-0Fax: 06321 4901-49E-Mail: presse@vlh.deWeb: https://www.vlh.de/presseOriginal-Content von: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V., übermittelt durch news aktuell