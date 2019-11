Drei Säulen für den Altersreichtum

Coswig (ots) - Die Planung der Altersvorsorge muss zum individuellenLebenskonzept passen. Dennoch raten Finanzexperten dazu, frühzeitig eineStrategie zu entwickeln und diese den Lebensbedürfnissen bei Bedarf anzupassen.Auch steuerliche Aspekte sollten neben Risiko- und Renditegesichtspunktenberücksichtigt werden. Eine fundiertes Informationsgespräch ist daherunerlässlich.Die Basis der Altersvorsorge bildet für den größten Teil der Bevölkerung diegesetzliche Rente. Das sinkende Rentenniveau wird allerdings in Zukunft nichtmehr reichen, um die Lebenshaltungskosten im Alter zu bestreiten. DasVersorgungsniveau durch die Staatsrente sinkt bis 2040 von heute 70 Prozent desletzten Nettogehalts auf unter 50 Prozent, so der Finanzwissenschaftler ReinholdSchnabel. Experten für Altersvorsorge ermitteln daher die Differenz zwischen demtatsächlichen Bedarf im Alter und den erworbenen, individuellenRentenansprüchen: die Vorsorgelücke. Dieser Betrag solle möglichst durch einengut geplanten Mix an Sparprodukten gedeckt werden, meint Finanzprofi SvenThieme, Geschäftsführer der Competent Investment Management GmbH.Um die private Altersvorsorge zu unterstützen und Anreize zu setzen, hat derGesetzgeber verschiedene steuerliche Vergünstigungen für bestimmte Produktevorgesehen. Hierzu gehören unter anderem Riester- und Rürup-Renten sowie diebetriebliche Altersvorsorge. Diese Produkte werden häufig als zweite Säule derAltersvorsorge, neben der gesetzlichen Rente bezeichnet.Als dritte Säule der Altersvorsorge werden Sparprodukte bezeichnet, die nichtstaatlich subventioniert werden. Hierzu gehören Aktienfonds, Beteiligungen, aberauch Immobilien oder Edelmetalle, wie Gold und Silber. "Gerade in Zeitenniedriger Zinsen gelten Sachwerte vielen Menschen als besonders attraktiv, abersie sind auch komplex und benötigen umfangreiche Informationen", erklärt SvenThieme, Geschäftsführer der Competent Investment Management GmbH aus Coswig.Jeder fünfte Deutsche plant SachwertinvestmentsAktuell plant beispielweise fast jeder fünfte Deutsche, in den kommenden fünfJahren eine Immobilie zu kaufen oder zu bauen. Dabei ist für die Hälfte derBundesbürger wohl die Altersvorsorge der wichtigste Beweggrund für diesesVorhaben. Dies jedenfalls ergibt eine repräsentative Umfrage desInternetvergleichsportals Check24 zusammen mit dem MeinungsforschungsunternehmenYougov.Eine wichtige Motivation ist für 44 Prozent der befragten Bundesbürger zudem dieSteigerung der Lebensqualität. Auf ihre familiäre Situation verwiesen 35 Prozentder Umfrageteilnehmer. Mehr als ein Viertel der Befragten nannten die aktuellgünstigen Zinsen als Motivation zum Kauf einer Immobilie oder deren Bau.Vor allem für junge Menschen können sich Investitionen in Sachwerte tatsächlichlohnen, erfordern allerdings einen langen Anlagehorizont. "Wer bereits inBerufsjahren eine Immobilie erwirbt, ist bei entsprechend effektiverFinanzierung im Rentenalter schuldenfrei und sichert sich ein mietfreies Wohnenim Alter", erklärt Sven Thieme. Seine Firma, die Competent Investment ManagementGmbH, bietet fundierte Informationsgespräche zum Thema an.Diversifikation als goldene RegelAllgemein sollten Sparer bei der Planung nicht alles auf eine Karte setzen,sondern ihr Vermögen streuen. "Wir raten allen unseren Mandanten zuDiversifikation, der Streuung des Vermögens über mehrere Asset-Klassen", sagtSven Thieme, Geschäftsführer der Competent Investment Management GmbH. Zudemsollten sich Investoren stets Gedanken über den Anlagehorizont machen.Während sich Immobilien gut für Investoren mit einem sehr langen Anlagehorizonteignen, neigen Anleger mit einem mittleren, aber mehrjährigen Anlagehorizonteher zu Sparplänen oder Fondsinvestments. Kurz- und mittelfristig orientierteKapitalanleger setzen hingegen häufig auf Edelmetalle, die als wertstabil undinflationssicher gelten. Zudem weisen Edelmetalle nur eine niedrige Korrelationzu anderen Asset-Klassen auf und sind jederzeit verfügbar. "Gold lässt sichpraktisch jederzeit und überall zu transparenten Preisen in das gewünschteZahlungsmittel tauschen", erklärt Sven Thieme. Sein Unternehmen, die CompetentInvestment Management GmbH, ist bundesweit mit Experten vernetzt, die ihreMandanten bei der Investition in Edelmetalle unterstützen.Pressekontakt:Competent Investment Management GmbHDresdner Straße 9201640 Coswig+49 (3523) 53160+49 (321) 21451174info@competent-investment-management.dehttps://www.competent-investment-management.deOriginal-Content von: Competent Investment Management GmbH, übermittelt durch news aktuell