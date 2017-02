Drei Nachwuchs-Ingenieurinnen ausgezeichnet / Verleihung des Schöck Bau-Innovationspreises (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Im Rahmen des Branchenforums in Ulm haben dieEberhard-Schöck-Stiftung und die Schöck Bauteile GmbH den SchöckBau-Innovationspreis verliehen. Jedes Jahr werden drei Gewinnerprämiert, dieses Jahr waren es zum ersten Mal ausschließlichIngenieurinnen. Die Preisträgerinnen kommen von den Hochschulen inAachen, Kaiserslautern und Darmstadt.Der mit 2.500 EUR pro Arbeit dotierte Nachwuchspreis wird von demBauteilehersteller Schöck in Baden-Baden unterstützt und wurdebereits zum 17. Mal vergeben. Die Gewinnerinnen in diesem Jahr sind:M.Sc. Christiane BongardtRWTH Aachen"Experimentelle und theoretische Untersuchungen zumQuerkrafttragverhalten getränkter textiler Bewehrungselemente fürBetonbauteile"M.Sc. Rabea SefrinTechnische Universität Kaiserslautern"Modellierung und numerische Simulation von Betondübelleisten"M.Sc. Sabrina LangerTechnische Universität Darmstadt"Untersuchung der viskoelastischen Materialeigenschaften vonVSG-Zwischenschichten"Im Jahr 2000 rief Stiftungsgründer Eberhard Schöck den SchöckBau-Innovationspreis ins Leben. Peter Möller, GeschäftsführenderVorstand der Eberhard-Schöck-Stiftung über die Motivation: "Wirmöchten junge Menschen anregen, über den Tellerrand zu schauen undinnovative Schritte zu gehen." Universitäten und Fachhochschulenwerden jedes Jahr aufgerufen, herausragende und richtungsweisendeMasterarbeiten in den Bereichen Stahlbetonbau, Stahlbau, Holzbau oderMauerwerksbau einzureichen, um zu einfachen, wirtschaftlichen oderdauerhaften Bauwerken zu kommen.Ein Video, das beim Branchenforum vorgeführt wurde, sowie eineGesprächsrunde gaben Einblicke in die Vita und Motivation derHochschulabsolventinnen für ihre Abschlussarbeiten.Weitere Informationen unter www.schoeck-bau-innovationspreis.de/Pressekontakt:Schöck Bauteile GmbHJana MetzkaVimbucher Straße 276534 Baden-BadenTel.: 0 72 23 - 967-858E-Mail: presse@schoeck.dewww.schoeck.deOriginal-Content von: Sch?ck Bauteile GmbH, übermittelt durch news aktuell