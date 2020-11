Drei Mal Top-Noten für Lidl-Eigenmarken in aktueller Ökotest

Neckarsulm (ots) - In der Dezember-Ausgabe der Ökotest beweist Lidl erneut seinen Anspruch, beste Qualität zum günstigen Preis zu bieten: Gleich drei Eigenmarkenprodukte erhalten Top-Noten und bieten das beste Preis-Leistungsverhältnis. Die "Combino Free From Gluten Spaghetti" und der "Grafschafter Zwieback" schneiden sowohl bei den Inhaltsstoffen als auch beim Gesamturteil mit "sehr gut" ab und gehören zu den günstigsten Produkten. Der "Cien Augen-Make-up-Entferner 2-Phasen" bekommt die Note "gut" und ist mit gerade einmal 94 Cent pro 100 Milliliter der Preissieger im Test.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell