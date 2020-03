Drei Live-Sendungen in dieser Woche: Marco Schreyl talkt live zur Corona-Krise

Köln (ots) - Das Coronavirus hält die Welt in Atem. Aus gegebenem Anlass widmet sich auch Moderator Marco Schreyl in seiner gleichnamigen RTL-Talkshow dieser hochrelevanten Krise und geht in dieser Woche an drei aufeinander folgenden Tagen live auf Sendung.Bereits heute Nachmittag um 16 Uhr diskutiert Marco Schreyl mit Gästen, Experten und Zuschauern zum Thema "Ausnahmezustand - Leben mit dem Coronavirus". Morgen, Dienstag, 17. März, stehen die Themen Reise-Einschränkung und Existenzangst durch das Virus im Mittelpunkt. Ebenfalls am Mittwoch, 18. März, behandelt der Daily-Talk "Marco Schreyl" das Thema Coronavirus und seine aktuellen Folgen auf unser Leben. Alle drei Live-Sendungen finden ohne Studio-Publikum statt.Zum heutigen Thema "Ausnahmezustand - Leben mit dem Coronavirus": Bundesweit schließen Kitas, Schulen und Universitäten. Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter ins Home-Office, die Grenzen zu Nachbarstaaten werden abgeriegelt und Hamsterkäufer leeren die Supermärkte. Das Virus bringt das öffentliche Leben in Deutschland zum Erliegen. Gemeinsam mit Experten sowie Joachim Llambi und Thorsten Legat spricht Marco Schreyl über den Ausnahmezustand, den das Coronavirus ausgelöst hat. Außerdem kommen bei "Marco Schreyl" eine alleinerziehenden Dreifach-Mutter im Home-Office und ein Supermarktmitarbeiter ausführlich zu Wort, der völlig erschlagen ist von der Wucht der Hamsterkäufe.Twitter-Hashtag: #MarcoSchreylPressekontakt:Ernst RudolfRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: +49 221 456-74310ernst.rudolf@mediengruppe-rtl.deYvonne WagnerRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: +49 221 456-74225yvonne.wagner@mediengruppe-rtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7847/4548459OTS: RTL Television GmbHOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell