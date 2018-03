Drei Jahre gesetzliche Bioabfallsammlung: Deutsche Umwelthilfe kritisiert fehlende und mangelhafte Umsetzung

Berlin (ots) - Mindestens 26 Landkreise und Städte setzen diePflicht zur getrennten Bioabfallerfassung nicht um - Bringsystemeerschweren Bürgern die Sammlung von Bioabfällen und haben zumeist nureine Alibifunktion - Einführung der Biotonnen viel zu häufigfreiwillig und nicht verpflichtend - DUH fordert flächendeckende undpraxistaugliche Umsetzung der Bioabfallsammlung sowie begleitendeVerbraucheraufklärung für höhere AkzeptanzIn Deutschland wird die gesetzliche Pflicht zur getrenntenSammlung von Bioabfällen auch drei Jahre nach deren Einführung nochimmer nicht flächendeckend und verbraucherfreundlich umgesetzt. Diesist das Ergebnis aktueller Recherchen der Deutschen Umwelthilfe(DUH). In 26 Landkreisen und Städten mit insgesamt mehr als 3,8Millionen Einwohnern gibt es keine separate Biotonne für die Bürger.Zudem werden in weiteren 24 Landkreisen und Städten mit mehr als 2,9Millionen Einwohnern praxisuntaugliche Bringsysteme angeboten, beidenen diese ihren gesammelten Biomüll über teils lange Wege zuWertstoffhöfen oder Kompostanlagen bringen müssen. Auf diese Weisebleibt das Potential des Bioabfalls als wertvoller Kompost oder alsBiogas ungenutzt.Die DUH fordert Landkreise und Städte zu einer flächendeckenden,verpflichtenden und verbraucherfreundlichen Sammlung von Bioabfällenauf. Die Bundesländer müssen dafür sorgen, dass sich Verweigerer andie gesetzliche Pflicht zur Getrenntsammlung halten. Um Bürger zueiner besseren Trennung zu motivieren, ist eine begleitendeVerbraucherinformation und Beratung notwendig.Organische Abfälle machen 30 bis 40 Gewichtsprozent der gesamtenHaushaltsabfälle in Deutschland aus. Landen diese in der Biotonne,kann aus Küchenabfällen und Gartenschnitt wertvoller Kompost sowieumweltfreundliches Biogas gewonnen werden. Aus einer Tonne Bioabfallentsteht in zehn bis zwölf Wochen 350-450 Kilogramm Kompost, deraufwendig hergestellten Kunstdünger ersetzt. Aus einer TonneBioabfall kann durchschnittlich 110 Kubikmeter Biogas gewonnenwerden, dies ersetzt 66 Liter Heizöl."Zwar sammeln die Kommunen deutschlandweit jedes Jahr rund 4,6Millionen Tonnen Bioabfall, allerdings könnten nach aktuellen Studienjedes Jahr 5,7 Millionen Tonnen zusätzlich erfasst werden", sagt derDUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch "Es ist nicht nachvollziehbar,warum das Kreislaufwirtschaftsgesetz und die Pflicht zurGetrenntsammlung von Bioabfällen noch immer nicht flächendeckendumgesetzt wird. So bleiben ohne Not Umwelt- und Klimaschutzpotentialeungenutzt. Wenn sich Landkreise und Städte weiterhin quer stellen,dann müssen die Bundesländer für eine Umsetzung sorgen.""Die Getrenntsammlung von Bio- und Grünabfall muss durchHolsysteme umgesetzt werden. Dies bedeutet, dass Biotonnen bei denVerbrauchern in Mietshäusern oder auf Grundstücken abgeholt werden.Bringsysteme, bei denen Verbraucher mit dem gesammelten Biomüll extrazu einem Wertstoffhof oder einer Kompostanlage fahren müssen, sindhingegen unpraktikabel. Diese Sammelpraxis kann allenfalls eineErgänzung, aber kein Ersatz für eine Bioabfalltonne daheim sein",sagt der DUH-Leiter für Kreislaufwirtschaft Thomas Fischer.Durch das freiwillige Angebot der Biotonne und den Verzicht aufeinen Anschlusszwang bleiben in vielen Landkreisen und StädtenPotenziale ungenutzt. Damit alle Bürger die Möglichkeit einerBioabfallsammlung erhalten, muss die Getrenntsammlung verpflichtendumgesetzt werden. Ausnahmetatbestände, wie zum Beispiel dieEigenkompostierung, sollten keine Alternative zu einer Biotonnedarstellen. Viele Bioabfälle, wie zum Beispiel Fleisch oder Knochen,eignen sich nicht für die Eigenkompostierung. Zudem kann eineunsachgemäße Heimkompostierung zur Bildung klimaschädlichen Methansbeitragen.Damit die Bioabfallsammlung von Bürgern in der Praxis nochkonsequenter durchgeführt wird, ist eine Verbesserung undIntensivierung der Abfallberatung durch die Kommunen notwendig.Hierzu gehören eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen zumNutzen der getrennten Bioabfallsammlung und das Angebotverbraucherfreundlicher Vorsortiergefäße. Zu einem guten Servicegehört eine wöchentliche Tonnenabholung oder das jährliche Waschender Biotonnen. Dies erhöht die Praktikabilität und Motivation derVerbraucher beim getrennten Sammeln des Bioabfalls.Pressekontakt:Jürgen Resch, DUH-Bundesgeschäftsführer0171 3649170, resch@duh.deThomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft0151 18256692, fischer@duh.deDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell