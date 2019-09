Drei Jahre funk: Drei Viertel der Zielgruppe kennt das Content-Netzwerk von ARD und ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Mainz - Drei Jahre nach dem Start beginnt funk zu einer festenGröße bei 14- bis 29-Jährigen zu werden. 73 Prozent derfunk-Zielgruppe kennen laut Bekanntheitsstudie der SWR- undZDF-Medienforschung das Content-Netzwerk und/oder ein Format. ZumPortfolio gehören mittlerweile rund 70 Formate, die informieren,Orientierung geben und unterhalten. Dabei wachsen die Kanäle aus denKategorien Information und Orientierung in der Nutzung am stärksten.Millionen Views für funk-Formate2018 erreichte funk auf YouTube eine Milliarde Views. Videos, wie"Der Rap Hack: Kauf Dich in die Charts! Wie Klickzahlen manipuliertwerden" von Journalisten des "Y-Kollektiv" oder derWissenschaftskanal "maiLab" von Chemikerin Mai Thi Ngyuen-Kim mit demVideo "Rezo wissenschaftlich geprüft", verzeichnen mehrere MillionenAufrufe. Seit Start im März 2018 konnte außerdem die Webserie "DRUCK"mehr als 70 Millionen Views auf YouTube verbuchen.Auszeichnungen für funkZudem konnten sich funk-Formate in diesem Jahr schon über mehrereAuszeichnungen freuen. Das Satire-Format "Bohemian Browser Ballett"erhielt den Grimme-Preis 2019. Beim Grimme Online Award wurde"Einigkeit & Rap & Freiheit" mit dem Publikumspreis geehrt. Diefunk-Formate "maiLab", "MrWissen2go" sowie "STRG_F" sind bei demdiesjährigen YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award in der Kategorie"Best of Information" nominiert. Für den Aufbau und die Konzeptionvon funk werden Florian Hager, Programmgeschäftsführer, und SophieBurkhardt, stellvertretende Programmgeschäftsführerin, mit dem RobertGeisendörfer Sonderpreis 2019 gewürdigt. Die Preisverleihung findetam Donnerstag, den 26. September 2019, in Berlin statt.Kai Gniffke: Mitten in der Lebenswirklichkeit junger Menschen Dasgemeinsame Content-Netzwerk von ARD und ZDF wird für die ARDfederführend beim SWR verantwortet. SWR Intendant Kai Gniffke lobtfunk als wichtige Ergänzung zum kommerziellen Markt: "Mit funk sindwir mitten in der Lebenswirklichkeit junger Menschen - mit Themen,die sie interessieren und dort, wo sie sich aufhalten: im Netz. funklässt seine Inhalte sprechen und ist manchmal provokativ, handeltaber immer nach unseren gemeinsamen Werten. Damit setzt funk wichtigeStandards neben dem kommerziellen Markt, der zwangsläufig anderenGesetzmäßigkeiten folgen muss."Ulrich Wilhelm: Beispiel für engere Vernetzung von ARD- undZDF-Inhalten im Netz Auch der ARD-Vorsitzende und BR-Intendant UlrichWilhelm sieht funk als gelungenes Beispiel für die engere Vernetzungvon ARD- und ZDF-Inhalten im Netz: "Das Öffentlich-Rechtliche sollals großes Online-Netzwerk erfahrbar werden. Das Content-Netzwerkfunk macht das vor. Mit unseren Inhalten erreichen wir so zuverlässigdie junge Zielgruppe."Thomas Bellut: Starkes Signal für die ZukunftsfähigkeitZDF-Intendant Thomas Bellut betont: "Der Erfolg von funk ist einstarkes Signal für die Zukunftsfähigkeit des öffentlich-rechtlichenRundfunks."Zusätzliche InformationenWeitere Zahlen zu drei Jahren funk gibt es im Downloadbereich desPresseportals unter https://presse.funk.net/download/#funkinzahlenund http://swr.li/drei-jahre-funk Hier sind auch mehr Informationenzu funk, eine aktuelle Formatübersicht sowie die Biografien vonFlorian Hager und Sophie Burkhardt zu finden. Pressebilder stehendort nach der Akkreditierung überhttps://presse.funk.net/akkreditierung/ zur Verfügung. Unterpresse@funk.net vermitteln wir gerne Interviews mit denProgrammverantwortlichen.Für Rückfragen oder Interviewwünsche steht Florian Hager auch beider ARD-Pressekonferenz am Mittwoch, den 18. September 2019, beim SWRin Stuttgart zur Verfügung.Pressekontakt: funk-Presseteam, presse@funk.net, Tel. 0170 9177990Original-Content von: funk von ARD und ZDF, übermittelt durch news aktuell