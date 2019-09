Drei Jahre funk: Drei Viertel der Zielgruppe kennen das Content-Netzwerk (FOTO)

Mainz (ots) -Drei Jahre nach seinem Start ist funk zu einer festen Größe beiden 14- bis 29-Jährigen geworden. 73 Prozent der funk-Zielgruppekennen laut Bekanntheitsstudie der SWR- und ZDF-Medienforschung dasContent-Netzwerk von ARD und ZDF und/oder eines seiner Angebote. ZumPortfolio gehören mittlerweile rund 70 Formate, die informieren,Orientierung bieten und unterhalten. Dabei wachsen die Kanäle aus denKategorien Information und Orientierung in der Nutzung am stärksten."Der Erfolg von funk ist ein starkes Signal für dieZukunftsfähigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks", soZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut vor dem Fernsehrat in Mainz.2018 erreichte funk auf YouTube eine Milliarde Views. Videos wie"Der Rap Hack: Kauf Dich in die Charts! Wie Klickzahlen manipuliertwerden" von den Journalisten des "Y-Kollektiv" oder derWissenschaftskanal "maiLab" von Chemikerin Dr. Mai Thi Ngyuen-Kim mitdem Video "Rezo wissenschaftlich geprüft" verzeichnen mehrereMillionen Aufrufe. Zudem konnte die von funk und ZDF produzierteWebserie "DRUCK" seit ihrem Start im März 2018 bereits mehr als 70Millionen Views auf YouTube verbuchen.Mehrere funk-Formate wurden in diesem Jahr bereits mitAuszeichnungen geehrt: Das Satire-Format "Bohemian Browser Ballett"erhielt den Grimme-Preis 2019. Beim Grimme Online Award gewann"Einigkeit & Rap & Freiheit" den Publikumspreis. Die funk-Formate"maiLab", "MrWissen2go" sowie "STRG_F" sind bei dem diesjährigenYouTube Goldene Kamera Digital Award in der Kategorie "Best ofInformation" nominiert. Für den Aufbau und die Konzeption von funkwerden Florian Hager, Programmgeschäftsführer, und Sophie Burkhardt,stellvertretende Programmgeschäftsführerin, am Donnerstag, 26.September 2019, in Berlin mit dem Robert Geisendörfer Sonderpreis2019 ausgezeichnet.Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind am Freitag, 13. September 2019, ab 15.30 Uhr erhältlichüber ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehrathttp://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell