Drei Jahre KVB-Rad / Über zwei Millionen Ausleihen / KVB verzeichnet 85.000 registrierte Nutzer

Köln (ots) - Das Leihradangebot der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB)besteht inzwischen drei Jahre. Seit dem Start am 8. Mai 2015entwickelt sich die Nachfrage weiterhin sehr dynamisch. Insgesamtkonnten in den ersten drei Jahren über 2,1 Millionen Fahrtenverzeichnet werden. Allein im April 2018 wurden über 123.000 MalKVB-Räder ausgeliehen. Damit fand das Leihradangebot im vergangenenMonat mit Abstand die höchste Nachfrage. Im Vergleich zumVorjahresmonat stieg diese um mehr als 40.000 Fahrten an. Insgesamtgibt es 85.000 registrierte Nutzer.Das KVB-Rad ist ein wichtiges Element zur Stärkung desUmweltverbundes in Köln. Es bietet Mobilität und ist zugleich eineinfacher Beitrag zur Luftreinhaltung und für praktiziertenKlimaschutz. Gemeinsam mit der Stadt setzt die KVB die Strategie"Köln mobil 2025" um.Neben ihren Bus- und Stadtbahnverkehren bietet die KVB dieLeihräder an, damit die Kölner ihre Wege noch flexibler gestaltenkönnen. Mit den KVB-Rädern lassen sich Lücken in den Wegekettenschließen. Bereits im Dezember 2015 wurde das Bediengebiet, in demKVB-Räder ausgeliehen werden können, vergrößert und ist mit rund 85Quadrat-Kilometern mehr als doppelt so groß wie zum Start desLeihradangebotes. Die bisher letzte Erweiterung fand im Dezember 2017in Poll statt.Aktuell stehen 1.450 KVB-Räder zur Verfügung; begonnen hatten KVBund nextbike mit 950 Rädern.Die Nutzer des KVB-Rades profitieren insbesondere davon, dass dasLeihradangebot in den ÖPNV integriert ist. Stammkunden der KVB undder weiteren Verkehrsunternehmen im Verkehrsverbund, die mit einemZeit-Ticket auf der VRS-Chipkarte unterwegs sind, können das KVB-Radbei jeder Fahrt bis zu 30 Minuten kostenfrei nutzen. Erst danachfällt das moderate Entgelt von einem Euro je begonnener halber Stundean. Mehr als Zweidrittel der Fahrten dauern nicht länger als 20Minuten.Kundenbefragung zeigt Entwicklungsfelder aufEine Online-Befragung der Nutzer des KVB-Rades bekräftigt die KVBin der Entwicklung ihres Leihradangebotes. 75,5 Prozent der Kundensind mit dem Angebot zufrieden bzw. sehr zufrieden. Sie stützen ihreBewertung vor allem auf die 30 Minuten kostenfreie Nutzung je Fahrtund auf den Fahrkomfort der KVB-Räder. 49,4 Prozent der Befragten,die seit Mai 2015 ihr Abo abgeschlossen haben, gaben als einen Grundfür den Abschluss die 30-minütige Freifahrt mit dem KVB-Rad an.Dennoch gibt es auch Entwicklungspotentiale: Bemängelt werden vonden Kunden vor allem die noch nicht ausreichende Verfügbarkeit bzw.Auffindbarkeit der Leihräder, die Ortung in der KVB-App und die zulangen Ausleih- und Rückgabeprozesse.Zum einen ist dies auf die Software für das KVB-Radzurückzuführen, die angesichts der hohen Nachfrage an ihreKapazitätsgrenzen stößt. Zurück gegebene Räder werden häufigschneller wieder ausgeliehen, als das System aktuell erfassen kann.Zum anderen behindern Rückgaben außerhalb des Bediengebietes oder aufPrivatgelände die Verfügbarkeit.Beides soll mit einer Weiterentwicklung der Software für dasKVB-Rad verbessert werden, Anfang 2019 soll es zudem eine verbesserteDarstellung in der dann neuen KVB-App geben.Weitere Infos: www.kvb.koeln/kvb-rad