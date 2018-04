Drei Jahre nach Erdbeben in Nepal: Immer noch Krisenregion / Emilia Schüle engagiert sich als Botschafterin für Mädchen in Krisengebieten

Hamburg (ots) - Auch drei Jahre nach dem verheerenden Erdbeben inNepal sind die Menschen noch immer nicht zur Normalitätzurückgekehrt. Die Wiederaufbaumaßnahmen sind noch immer nichtabgeschlossen. Die beiden aufeinanderfolgenden Beben im April und Mai2015 kosteten mehr als 8.900 Menschen das Leben und zerstörten über600.000 Häuser. "Immer noch leben Familien in Übergangsunterkünften,teilweise unter schwierigen Bedingungen", sagt Maike Röttger,Geschäftsführerin von Plan International Deutschland. VerstärkteRegenfälle, politische Unruhen und bevorstehende Wahlen haben denWiederaufbau zusätzlich erschwert. "Den Menschen stehen staatlicheBeihilfen zur Instandsetzung ihrer Häuser zu, doch es geht zu langsamvoran. Die zerstörten Schulen und Gebäude müssen dringend wiederaufgebaut werden - und das möglichst erdbebensicher."Plan International fördert den Wiederaufbau und unterstützt dieMenschen vor Ort mit Schulungen zur Katastrophenvorsorge, um siemöglichst gut auf erneute Erdbeben in der Region vorzubereiten.Prominente Unterstützung erhält die Kinderhilfsorganisation dabei vonder jungen Schauspielerin Emilia Schüle, die sich seit einem Jahr alsBotschafterin für Mädchen in Krisenregionen bei Plan Internationalengagiert."Durch die Begegnung mit den betroffenen Familien habe icherfahren, was es bedeutet, den Schock der Katastrophe zu überwindenund wieder nach vorne zu schauen", sagt Emilia Schüle. "DieKinderhilfsorganisation gibt den Menschen Sicherheit und Vertrauenzurück, zum Beispiel durch Schulungen zum Katastrophenschutz oderpsychosoziale Unterstützung. Aber auch die Regierung muss sich aninternationale Abmachungen halten und Schulen und Häusererdbebensicher instand setzen. Sonst bleibt für viele Menschen dieRückkehr in ihr vertrautes Leben unmöglich."Emilia Schüle besuchte Anfang 2018 Wiederaufbau- undKatastrophenschutz-Projekte im Distrikt Makwanpur in Nepal. Gemeinsammit Plan setzt sie sich dafür ein, dass Mädchen in Krisensituationengeschützt und gestärkt werden. "Sehr berührt hat mich die Begegnungmit einem Mädchen aus einem Bergdorf, das beim Spielen vor dem Hausverschüttet wurde. Der Boden bebte so stark, dass es nicht vor dereinstürzenden Hauswand weglaufen konnte. Nur durch einen glücklichenZufall wurde es gerettet. Mithilfe von Plan hat das Mädchen esgeschafft, sein Trauma zu überwinden. Sie lebt heute in einerÜbergangsunterkunft in den Bergen. Ihre Familie hofft wie vieleandere auf die staatliche Beihilfe zum Wiederaufbau, damit sie baldwieder in ihr altes Heimatdorf zurückkehren kann."Gerade in Krisenzeiten sind vor allem Mädchen inEntwicklungsländern gefährdet. "Ihr Schutz und ihre psychosozialeBetreuung sind uns ein besonderes Anliegen", sagt Maike Röttger."Denn es sind vor allem Mädchen, die Opfer von Missbrauch werden, zumBeispiel wenn sie von ihren Familien getrennt sind. Wir sorgen dafür,dass sie Schutzräume erhalten, die ihnen einen Rückzugsort bieten unddie sie vor möglichen Übergriffen bewahren."Plan International ist seit vielen Jahren in Nepal tätig und hatmit seinen Nothilfe- und Wiederaufbaumaßnahmen bisher über 290.000Menschen erreicht. In den betroffenen Distrikten errichtete dasHilfswerk über 300 Übergangsschulen für mehr als 21.000 Kinder.Darüber hinaus wurden mehr als 830 Lehrkräfte geschult und 20 Schulengebaut. Dabei konnte Plan International seine langjährigenErfahrungen mit den Auswirkungen von Katastrophen weltweiteinbringen. Eine spezielle Konstruktionsweise, basierend auf PlansKnowhow in Erdbebenregionen, ermöglichte den Bau von Schulen, diedeutlich weniger einsturzgefährdet sind.Pressekontakt:Fotos und weitere Informationen: Plan International Deutschland e.V.,Kommunikation, Bramfelder Str. 70, 22305 Hamburg- Sabine Marxen, Leiterin des Presseteams, Tel. 040 61140-278- Barbara Wessel, Pressereferentin, Tel. 040 61140-204- presse@plan.deOriginal-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell