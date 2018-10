Drei Hochschulen gewinnen Förderung für mehr Datenkompetenzen

Berlin (ots) - Die Universitäten in Göttingen und Lüneburg sowiedie Hochschule Mannheim haben den Förderwettbewerb "Data LiteracyEducation" gewonnen. Die Gewinner-Hochschulen erhalten vonStifterverband und Heinz Nixdorf Stiftung jeweils 250.000 Euro. Mitdem Fördergeld sollen die herausragenden Ideen für die Vermittlungvon Datenkompetenzen an Studierende aller Fächer umgesetzt werden.Stifterverband und Heinz Nixdorf Stiftung fördern dreiHochschulen, die mit ihren institutionellen Lehr- und Lern-Konzeptenzu den ersten zählen, die Datenkompetenzen an Studierende allerFächer vermitteln werden. Data Literacy ist die Fähigkeit, Daten zuerfassen, zu analysieren, zu kuratieren und im Kontext bewussteinzusetzen und darzustellen. Sie ist eine der Future Skills, dienicht nur für Wissenschaft und Gesellschaft wichtig ist, sondernderzeit von Unternehmen am meisten gesucht wird. Folgende Hochschulenhat die internationale Expertenjury zur Förderung ausgewählt:» Georg-August-Universität Göttingen» Leuphana Universität Lüneburg» Hochschule MannheimInsgesamt hatten sich aus 13 Bundesländern 26 Universitäten, 20Fachhochschulen und eine pädagogische Hochschule mit ihren Ideenbeworben. Nach einer Vorauswahl durch die Jury haben acht Hochschulenihre Lehr- und Lernkonzepte auf einer öffentlichen Auswahlsitzungvorgestellt."Die umfangreichen Bewerbungen von Hochschulen aus ganzDeutschland zeigen: Es gibt großen Bedarf, mit neuen IdeenStudierenden über alle Fächer hinweg Datenkompetenzen zu vermitteln",sagt Horst Nasko, Vorstand der Heinz Nixdorf Stiftung. "Die Gewinnerhaben durch herausragende Lehr-Lern-Konzepte überzeugt, um DataLiteracy in die Curricula zu implementieren.""Datenkompetenz ist eine grundlegende Voraussetzung, um in einerdigitalen Welt teilhaben zu können. Das gilt für die Wissenschaft,aber auch in der weiteren Arbeitswelt oder im gesellschaftlichenLeben", sagt Volker Meyer-Guckel, stellvertretender Generalsekretärdes Stifterverbandes. "Deshalb ist es so bedeutend, dass alleAbsolventen einer Hochschule wissen, wie Daten erfasst, analysiertund bewusst eingesetzt werden können."Data Literacy Education ist das erste Förderprogramm im Rahmen derFörderinitiative Future Skills, des nationalen Aktionsprogramms fürBildung im digitalen Zeitalter des Stifterverbandes. Weitere Detailsund Informationen zur Förderinitiative und zum Förderwettbewerbfinden Sie unter: www.future-skills.netKontakt Presse:Peggy GroßT 030 322982-530peggy.gross@stifterverband.deKontakt "Data Literacy Education"Andrea FrankT 030 322982-502andrea.frank@stifterverband.deOriginal-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, übermittelt durch news aktuell