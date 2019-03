Drei Hochschulen gewinnen Förderung für den Aufbau neuer Räume des Lernens, Forschens und Innovierens

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Die Hochschule für Bildende Künste Saar, dieHochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen und dieMartin-Luther-Universität Halle-Wittenberg werden im Wettbewerb"Innovation Hubs@Campus" ausgezeichnet. Jede der drei Hochschulenerhält 250.000 Euro von Stifterverband und Dieter Schwarz Stiftung.Mit dem Fördergeld sollen die herausragenden Ideen für den Aufbau vonInnovation Hubs umgesetzt und deren strategische Integration in dieHochschulentwicklung unterstützt werden.Stifterverband und Dieter Schwarz Stiftung fördern den Aufbau vonneuen Lern- und Experimentierräumen an Hochschulen, den sogenanntenHubs. Sie unterstützen Hochschulen, die gemeinsam mit externenPartnern Ideen entwickeln, um sich strategisch als zentrale Akteureim Innovationssystem zu positionieren. Folgende Hochschulen hat dieinternationale Expertenjury zur Förderung ausgewählt:» Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg mit dem ProjektAufbau eines Innovation Hubs für digital unterstützteGesundheitsversorgung: Das Projekt adressiert praxisnah gemeinsam mitBetroffenen, Verbänden und Pflegekräften, wie die Pflege der Zukunftaussehen kann und welche technische Lösungen im Alltag dafür genutztwerden könnten. » Hochschule für Wirtschaft und GesellschaftLudwigshafen mit dem Projekt Social Innovation Lab: Kreativ,kooperativ und lösungsorientiert. Die Hochschule arbeitet gemeinsammit Stadt, Bürgern, Unternehmen und sozialen Einrichtungen angesellschaftlichen Herausforderungen, integriert in die Studiengängeund unterstützt durch die Hochschulleitung.» Hochschule für Bildende Künste Saar mit dem Projekt s.coop.Digitale Gesellschaft kollaborativ gestalten: Gemeinsam mitStudierenden und externen Partnern stellt das Konzept kreativ undkritisch Fragen von Gesellschaft und Gemeinwohl ins Zentrum vonInnovationsprozessen.Insgesamt hatten sich 90 Hochschulen aus allen Bundesländernbeworben. Nach einer Vorauswahl durch die Jury haben acht Hochschulenihre Konzepte auf einer öffentlichen Auswahlsitzung vorgestellt. DieFinalisten erläuterten ganz unterschiedliche Perspektiven aufInnovation: In der Zusammenarbeit mit Studierenden, Bürgern,Zivilgesellschaft und Unternehmen, in der Einrichtung neuer Räume(Living Labs, Maker Spaces, Data Science Labs oder Open InnovationCampus) und in den künstlerisch-kreativen-kooperativen Arbeitsweisen."Die vielfältigen Bewerbungen von Hochschulen aus ganz Deutschlandzeigten: Es gibt eine große Dynamik an den Hochschulen, neue Lehr-und Forschungsmethoden zu entwickeln und dies zusammen mit Partnernaus Wirtschaft und Gesellschaft", sagt Reinhold Geilsdörfer,Geschäftsführer der Dieter Schwarz Stiftung. "Die herausragendenKonzepte der Gewinner haben die Jury überzeugt, dass sich hierHochschulen zu innovativen Impulsgebern entwickeln.""Hochschulen verstehen sich zunehmend als Knotenpunkte für neuesWissen und innovative Lösungen für gesellschaftlicheHerausforderungen", ergänzt Volker Meyer-Guckel, stellvertretenderGeneralsekretär des Stifterverbandes. "Viele Hochschulen wollendieses Selbstverständnis auch in ihre Kultur und Strategieintegrieren. Mit unserem Förderprogramm unterstützen wir sie dabei."Neben den drei Gewinnern werden weitere zwölf Hochschulen mitvielversprechenden Innovation-Hub-Projekten gefördert. Sie erhaltenjeweils 15.000 Euro. Alle ausgezeichneten Hochschulen werden in denInnovation Club aufgenommen - ein Netzwerk von Innovationsakteuren,das durch einen nachhaltigen Austausch in die gesamteHochschullandschaft wirkt.Weitere Informationen zum Programm Innovation Hubs@Campus und zuden ausgezeichneten Projekten finden Sie unter:https://www.stifterverband.org/innovation-hubsÜber den Stifterverband:Im Stifterverband haben sich rund 3.000 Unternehmen,Unternehmensverbände, Stiftungen und Privatpersonenzusammengeschlossen, um Wissenschaft und Bildung gemeinsamvoranzubringen. Mit Förderprogrammen, Analysen undHandlungsempfehlungen sichert der Stifterverband die Infrastrukturder Innovation: leistungsfähige Hochschulen, starkeForschungseinrichtungen und einen fruchtbaren Austausch zwischenWirtschaft und Wissenschaft. Der gemeinsame Wettbewerb "InnovationHubs@Campus" ist Bestandteil eines Förderprogramms im Rahmen derFörderinitiative "Future Skills", des nationalen Aktionsprogramms desStifterverbandes für Bildung im digitalen Zeitalter.https://www.stifterverband.org/future-skillsÜber die Dieter Schwarz Stiftung:Bildung, Wissenschaft und Innovation sind von entscheidenderBedeutung für die Entwicklung und Zukunftsfähigkeit des Landes. DieDieter Schwarz Stiftung hat sich deshalb das Ziel gesetzt, auf dieseSäulen zu bauen und lebenslanges Lernen zu fördern. Zu den aktuellenSchwerpunkten gehört der Bildungscampus in Heilbronn sowie dasnahegelegene Science Center experimenta, in der Besucher fürWissenschaft und Technik begeistert werden. Folgender Leitgedanke desStifters prägt die Arbeit der Stiftung seit ihrer Gründung 1999:"Bildung ist unser wichtigster Rohstoff." (Dieter Schwarz)www.dieter-schwarz-stiftung.deKontakte:PressePeggy GroßT 030 322982-530peggy.gross@stifterverband.deInnovation Hubs@CampusMatthias MeyerT 030 322982-542matthias.meyer@stifterverband.deOriginal-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, übermittelt durch news aktuell