Drei Heizmythen - entkräftet! (AUDIO)

Krefeld (ots) -Anmoderationsvorschlag:Die warmen Tage sind längst gezählt, es wird immer ungemütlicherund so langsam müssen wir uns damit abfinden: es wird bald Winter!Dicke Socken und lange Unterhosen gehören dann zur täglichenGrundausstattung. Und auch die Heizung läuft wieder auf Hochtouren -was wiederum ziemlich teuer werden kann. Muss es aber nicht! Wenn wirnämlich endlich mit einigen Heizmythen aufräumen. Mehr dazu vonJessica Martin.Sprecherin: Heizmythos Nummer eins: Viel bringt viel. Sprich, jemehr man die Heizung aufdreht, umso schneller wird es warm. Stimmtaber nicht, sagt Thomas Landmann vom Flüssiggasversorger Primagas.O-Ton 1 (Thomas Landmann, 27 Sek.): "Heizungen arbeiten nämlichnicht nach dem Wasserhahn-Prinzip - also, je stärker ich aufdrehe,desto schneller geht es. Sondern jede Heizstufe steht vielmehr füreine Raumtemperatur, die erzielt werden soll. Und die Heizung heiztdann nicht weiter auf - bei Stufe 3 ist das in der Regel eineRaumtemperatur von 20 bis 21 Grad. Und bei Stufe 5 hingegen, daerwärmt die Heizung den Raum weiter. Und das erhöht dann denEnergieverbrauch."Sprecherin: Auch Heizmythos Nummer zwei - dass es Kosten einspart,die Heizung auszuschalten, wenn man das Haus verlässt - gehört insReich der Fabeln und Geschichten.O-Ton 2 (Thomas Landmann, 19 Sek.): "Statt komplett abzudrehen,sollte man das Thermostat am besten auf Stufe 1 bis 2 stellen - ganzegal, ob es zum Bummel in die Stadt geht oder in den Urlaub. Sonstkühlt erst der Raum aus und dann dessen Wände. Und das wieder zuerwärmen, ist mittelfristig teurer, als durchgehend auf kleiner Stufezu heizen."Sprecherin: Gleichzeitig beugt man mit warmen RäumenSchimmelbildung vor. Der hat ab 17 Grad Raumtemperatur nämlich keineChance. Wer eine Fußbodenheizung hat, sollte übrigens besondersumsichtig sein:O-Ton 3 (Thomas Landmann, 15 Sek.): "Fußbodenheizungen reagierenbesonders träge und sollten immer nur minimal in den Einstellungenverändert werden. Wir raten daher dazu, die Fußbodenheizung im Herbstanzuschalten und dann bis zum Frühjahr durchlaufen zu lassen. Dannist sie am sparsamsten."Sprecherin: Und schließlich noch Mythos Nummer drei: Die meisteEnergie lässt sich beim Strom einsparen. Auch das ist ein Irrglaube.O-Ton 4 (Thomas Landmann, 28 Sek.): "Tatsächlich entfallen dreiViertel der Energiekosten eines Haushalts auf die Heizung und dasWarmwasser. Hier kann der Verbraucher also besonders gut ansetzen,indem er diese Ratschläge beherzigt. Vor allem aber, indem er aufeine moderne Heizung setzt. Und das geht auch ohne Anschluss ansöffentliche Gasnetz. Wer modernisiert und zum Beispiel von eineralten Ölheizung auf eine Flüssiggas-Brennwerttherme umsteigt, derkann seine Heizkosten um bis zu 30 Prozent senken."Abmoderationsvorschlag:Wer sich über die Möglichkeiten einer flexiblen undumweltschonenden Energieversorgung mit Flüssiggas informieren möchte,geht auf www.primagas.de.