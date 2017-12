Drei Haselnüsse für Aschenbrödel-Show feiert Premiere (FOTO)

Berlin (ots) -Märchenarena feierte vor einem großen Publikum am gestrigen Abendin der Berliner Mercedes-Benz Arena mit der neuen Familienshow "DreiHaselnüsse für Aschenbrödel" Premiere. Heute folgen zwei weitereVeranstaltungen am gleichen Ort, bevor die Show noch in diesem Jahrmit vier weiteren Terminen in der Kölner Lanxess Arena gastiert.Die große Deutschland Tournee des Kultmärchens ist gestern Abenderfolgreich gestartet. Mit auf der 28m breiten Bühne stehen der echteFilmprinz Pavel Travnicek, in der Rolle des Königs, ein großesEnsemble an Darstellern und echte Pferde.Der Charme des Films ins Hier und Jetzt gezaubert!Alle Hallen werden in eine prächtige Märchenwelt verwandelt. DerZuschauer erlebt in einer spektakulären Live-Show die beliebteGeschichte vom rebellischen Aschenbrödel, dem Pferd Nikolaus und derEule Rosalie und ihrer Suche nach Glück und Liebe. In glanzvollenKostümen sorgt das große Ensemble vor einer imposanten Bühnenkulissefür eine einzigartige Atmosphäre. Modernste Bühnentechnik, mit einer200 qm großen LED-Leinwand für Videoanimation, im Zusammenspiel mitder Aufführung eines klassischen Märchens sorgen für besondereUnterhaltungsmomente für die ganze Familie.»Drei Haselnüsse für Aschenbrödel« auf großer Live Tour!MÄRCHENARENA entwickelt, produziert und vermarktet nationale wieauch internationale Shows, Konzerte, Tourneen, Ausstellungen undMessen. Seit dem 21. Dezember 2017 ist die große Bühnenproduktion"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel - Die Original Familienshow" mit 13Trucks in Deutschland und Österreich unterwegs und setzt die Arenenmärchenhaft in Szene.Tickets sind unter www.märchenarena.de und allenVorverkaufsstellen erhältlich.Tourplan:21./22. Dezember 2017 | Berlin26./27. Dezember 2017 | Köln05./06. Januar 2018 | Wetzlar07./08. Januar 2018 | Hannover09./10. Januar 2018 | Kiel13./14. Januar 2018 | Stuttgart15./16. Januar 2018 | Rostock17./18. Januar 2018 | Erfurt23./24. Januar 2018 | Bremen31. Januar 2018 | Leipzig05. Februar 2018 | Nürnberg06./07. Febraur 2018 | Dresden16. Februar 2018 | Wien19./20. Februar 2018 | München21./22. Februar 2018 | Mannheim23./24. Februar 2018 | Magdeburg27./28. Februar 2018 | HamburgAschenbrödel - Maria StepanovPrinz - Lukas JanischKönig - Pavel Travnicekund weitere DarstellerWeiteres Bild- und Fotomaterial:http://ots.de/47DozWeitere Informationen zur Show:www.MÄRCHENARENA.deCopyright:Eine Produktion der ICESTORM Live GmbH nach dem gleichnamigentschechisch-deutschen Märchenfilm von Vaclav Vorlicek und FrantisekPavlicek. Buch: Axel Poike. Musik: Joshua Stolten, unter Verwendungder Originalmusik von Karel Svoboda. Die Nutzung der Filmmusikerfolgt mit freundlicher Genehmigung von ProVox Music Publishing,Prag. Die Nutzung des Filmtitels erfolgt mit freundlicher Genehmigungder DEFA-Stiftung. Aufführungsrechte für die Bühnenadaption: VerlagFelix Bloch Erben, Berlin, mit freundlicher Genehmigung der AgenturDILIA, Prag. »MÄRCHENARENA« ist eine eingetragene Schutzmarke derICESTORM LIVE GmbH. © ICESTORM LIVE GmbH. All rights reserved.Pressekontakt:Name: Christian FredeE-Mail: frede@icestorm.deTel: 0170 / 7900440Mobil: 030 / 78095814Original-Content von: ICESTORM LIVE GmbH, übermittelt durch news aktuell