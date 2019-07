Drei Gründe, warum Conversational Commerce die Zukunft ist (FOTO)

Breda (ots) -Ob Einkaufen, Bankgeschäfte, Hotelbuchungen oder dieEssensbestellung - Verbraucher können all diese Vorgänge bequem vomSofa aus erledigen. Ob vom Laptop oder Smartphone, alles ist imHandumdrehen gekauft. Auch der Handel und die Technologiebranchehaben diese Veränderungen nicht übersehen und die entsprechendenEntwicklungen folgen rasant aufeinander. So hat beispielsweise derÜbergang vom E-Commerce zum Einkaufen per Sprachsteuerung gerade erstbegonnen. Und gleichzeitig steht bereits eine andere wichtigeNeuentwicklung in den Startlöchern: Das sogenannte ConversationalCommerce. Mit dem kürzlich angekündigten Roll-out von RCS wirderwartet, dass Conversational Commerce an Fahrt aufnimmt. Jan Saan,CTO bei CM.com, nennt drei Gründe, warum Unternehmen auf diese neueBündelung von Kommunikation und Konversion nicht so einfachverzichten sollten.1. Kommunikation wird immer zugänglicherConversational Commerce beschreibt die Kommunikation zwischenUnternehmen und Kunden über Messaging-Apps. Dies ermöglicht einekontinuierliche Interaktion über den richtigen Kanal zur richtigenZeit. Verbraucher sind es zunehmend gewohnt, auf jede erdenklicheWeise mit Unternehmen in Kontakt zu treten, nicht nur übertraditionellere Kanäle wie E-Mail, Telefon oder Social Media, sondernauch über WhatsApp, Facebook Messenger oder iMessage. Sie tauschensich mit Freunden oder der Familie fast so unkompliziert aus wie mitNike oder Haribo. Jeder Smartphone-Besitzer hat eine oder gleichmehrere Messaging-Apps auf seinem Gerät installiert. Der beste undeinfachste Weg, um mit Kunden im Einzelkontakt zu kommunizieren, istalso bereits vorhanden. Auf Facebook und seinen SchwesterplattformenInstagram und WhatsApp werden allein 100 Milliarden Nachrichten proTag weltweit versendet. Unternehmen müssen ihre Kunden also nicht mitdem Herunterladen einer App, der Einrichtung eines Kontos oder - ganzaltmodisch - dem Anrufen einer bestimmten Telefonnummer belästigen.Komfort, Personalisierung und guter Support sind heute in derKundenkommunikation unerlässlich.2. Messaging-Kanäle bekommen immer mehr FunktionenDurch die einfache Beantwortung von Kundenfragen kommunizierenUnternehmen zwar mit ihren Konsumenten, verpassen aber zugleich aberandere Möglichkeiten zur Interaktion. Daher ist es ratsam, dieMessaging-Kanäle auf mehr als eine Weise zu nutzen. Mit der erhöhtenAnzahl an Funktionen und verschiedenen Kanälen, wie z.B. Viber, RCSund Apple Business Chat, sind Gespräche leichter zu vertiefen.Unternehmen, die bei der Nutzung dieser Kanäle bereits ersteGehversuche gemacht haben, zeigen, dass der Schwerpunkt der Funktionauf der Unterstützung des Entscheidungsprozesses der Kunden liegt. ObFotoshows mit Swipe-Effekt (Karussell), Kauf- oderInformationstasten, Listen- oder Datumsauswahl: Mit solchen Optionenkönnen Unternehmen ein Menü innerhalb des Chats präsentieren und mitdem Kunden schnell eine Wahl treffen, egal ob es sich um ein Produktoder ein Reservierungsdatum handelt. Eine Fotoshow oderSchaltflächenliste besteht aus einem vorselektiertenInformationssatz. Was sich hier zwar wie eine separate App anhört,spielt sich in Wahrheit immer noch innerhalb eines Messaging-Kanalsab. Obwohl Apps sicherlich noch für bestimmte Anwendungen benötigtwerden, ist Messaging für den Kundenkontakt eine nicht zuunterschätzende Option. Nicht nur für große Unternehmen, sondern vorallem für kleinere Unternehmen ohne eigene App.3. Bezahlen per FingerabdruckIn China sieht man folgendes Szenario häufig: Menschen wollen inden Urlaub fahren, besuchen KLM in WeChat, suchen das gewünschteTicket und bezahlen mit dem Fingerabdruck - fertig. Dieser gesamteVorgang findet innerhalb von WeChat statt, es werden keine weiterenApps, Websites, E-Reader oder Popups mehr benötigt. Obwohl WeChat inEuropa nicht eingesetzt wird, kommen mehr und mehr Kanäle auf denMarkt, die über die gleichen Funktionen und Lösungen verfügen - sozum Beispiel RCS. Mit der Einführung von Apple Pay in Kombination mitApple Business Chat sind Szenarien wie die oben genannt nicht weitvon unserer Realität entfernt. Mobiles Bezahlen wird in Deutschlandzunehmend von der Öffentlichkeit angenommen. Die Möglichkeiten, diedieser Trend mit sich bringt, sind vielfältig. Nehmen wir einBeispiel aus dem Baseballstadion der Phillies in den USA. Dort hatjeder Sitz einen zugeordneten QR-Code. Sobald ein Besucher diesen mitseinem Smartphone scannt, landet er im Kanal der Phillies, aber inseiner eigenen Messaging-App. Dort ist bereits bekannt, auf welchemPlatz der Besucher sitzt und er kann aus der vorgegebenenGetränkekarte auswählen, was er trinken möchte. Er bezahlt mit seinemFingerabdruck und sein Getränk ist auf dem Weg. Wer würde das nichtwollen?"Nachdem Google kürzlich angekündigt hat, die Sache selbst in dieHand zu nehmen und damit die Einführung von RCS fürTelekommunikationsunternehmen zu beschleunigen, steigt dieKundenzufriedenheit über Messaging-Kanäle wieder an. Als Partner vonGoogle freuen wir uns über diesen Wandel. Zunächst haben nur Benutzeraus Großbritannien und Frankreich Zugang zu RCS, das als Testgeländefür diese Technologie dienen wird. Es ist davon auszugehen, dassUnternehmen bald in der Lage sein werden, über RCS Kunden auf derganzen Welt anzusprechen und ihnen ein maßgeschneidertes Kauferlebnisanzubieten. Unternehmen sollten diese Entwicklung also nichtverpassen und sicherstellen, dass sie darauf vorbereitet sind", sagtJan Saan, CTO bei CM.com.Pressekontakt:LEWISLaura EberhardSenior Account ExecutiveEmail: cmde@teamlewis.comTel.: +49 69 5050 656 08Original-Content von: CM Telecom Germany GmbH, übermittelt durch news aktuell