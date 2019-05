München (ots) -- Immer dienstags um 21.00 Uhr auf FOX- Kanadische Adaption der britischen Krimiserie "Scott & Bailey"mit Wendy Crewson, Angela Griffin und Shenae Grimes-Beech in denHauptrollenDrei Frauen gegen das Verbrechen: Unter der Leitung von StaffInspector Fiona Currie (Wendy Crewson) arbeiten die beiden DetectivesStevie Hall (Angela Griffin) und Jacqueline Cooper (ShenaeGrimes-Beech) im Morddezernat der kanadischen MillionenmetropoleToronto. Die Arbeit bringt das Trio immer wieder an seine Grenzen unddarüber hinaus, wenn es um Gerechtigkeit für die Opfer geht. Zudemmüssen die drei Ermittlerinnen den Balanceakt zwischen Beruf undPrivatleben meistern. Eine realistische Darstellung von Charakterenund Methoden ist das Markenzeichen der neuen kanadischen Krimiserie,die auf dem britischen Vorbild "Scott & Bailey" beruht. FOXpräsentiert "The Detail" ab dem 13. August immer dienstags um 21.00Uhr als deutsche TV-Premiere.Über "The Detail"Abgründe der menschlichen Existenz sind das täglich Brot für diedrei Mordermittlerinnen des Metropolitan Police Service Jacqueline"Jack" Cooper, Stevie Hall und Fiona Currie. Es gilt, eine angeblicheSelbsttötung als Mord zu entlarven, einen Nachahmungstäter zu fassen,der einem längst gefassten Killer nacheifert, und unter anderem einvermeintlich "perfektes" Verbrechen aufzuklären. Jack Cooper mag zwardie Jüngste im Team sein, hat sich aber mit ihrem enormenkriminalistischen Gespür schnell Respekt verschafft. Jacks MentorinStevie Hall entlockt mit ihrem tiefen psychologischen Verständnisselbst dem verschwiegensten Täter ein Geständnis, während FionaCurrie als Dezernatsleiterin alles daran setzt, ihren Detectives denRücken frei zu halten. Ihre größte Bewährungsprobe müssen die dreibestehen, als ein Serienmörder nach Jahren erneut zuschlägt und einMädchen entführt - eine fieberhafte Suche nach dem Killer beginnt.Sendetermine:- "The Detail" als deutsche TV-Premiere ab 13. August 2019 immerdienstags um 21.00 Uhr exklusiv auf FOX- Wahlweise im englischen Original oder der deutschenSynchronfassung- Alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung über SkyGo, Sky On Demand, Sky Ticket, MagentaTV sowie Vodafone Selectund GigaTV verfügbarFür RückfragenRosario SicaliPR & KommunikationFox Networks Group GermanyTel: +49 89 203049 121rosario.sicali@fox.comBildanfragen: bildredaktion@fox.comOriginal-Content von: FOX, übermittelt durch news aktuell