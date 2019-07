'Drei Fragezeichen' weiterhin auf Kassette - Nachschub-Probleme

BERLIN (dpa-AFX) - Eigentlich haben Compact Disc und Streaming der Audiokassette - früher auch bekannt als MC - schon seit Jahren den Garaus gemacht.



Doch in einer Nische ist der Tonträger nicht totzukriegen: Die beliebte deutsche Hörspielserie "Die drei Fragezeichen" kommt aus Nostalgiegründen selbst im Jahr 2019 nebenher auch noch auf Audiokassette heraus. "Alleine bei jeder Neuheit verkaufen wir nach wie vor zwischen 8000 und 10 000 MC. Das ist der Wahnsinn, weil sonst eigentlich gar keine Produkte mehr als MC gibt", so Sony-Music-Manager Arndt Seelig kürzlich in Berlin beim Vorstellen der 200. Folge, die diesen Freitag erscheint. Die Firma vertreibt die in Hamburg produzierte Serie auch auf Download, Stream, Vinyl und CD.

"Das ist zum Teil gar nicht mehr so einfach", sagte Seeligs Kollegin Maike Müller, die die Serie für das Sony-Label Europa betreut. "Wir hatten gerade auch eine Phase, wo es besonders schwierig war, weil es wirklich so war, dass es kein Bandmaterial mehr gab, so dass wir zu einigen Neuheiten die Veröffentlichung der Kassetten zurückstellen mussten. Das ist das erste Mal, dass das so passiert ist."

Dem Label sei es aber wichtig, dieses Angebot aufrechtzuerhalten, "so dass es jetzt Stück und Stück dazu kommt, dass diese Folgen nachveröffentlicht werden", sagte Müller. "Und da ist wirklich auch noch ein Bedarf bei den Fans, die wollen diese Kassetten haben."

Die 200. Folge "Die Drei Fragezeichen" kommt am Freitag heraus. Sie trägt den Titel "Feuriges Auge" und knüpft an einen der ersten Fälle der Junior-Detektive an: "Der Fluch des Rubins", erschienen um 1980.