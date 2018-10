Drei ETFs für angehende Anfänger und rüstige Ruheständler

Anfänger und Ruheständler verfolgen in der Regel zunächst die gleichen Ziele. Sie wollen weitgehenden Kapitalerhalt bei moderaten Kursgewinnen – sowie oftmals stabile Erträge in Form von Dividenden.

Um dieses Ziel zu erreichen, eignen sich besonders die von Natur aus diversifizierten ETFs. Anleger können hierbei von der durchschnittlichen Entwicklung eines Marktes profitieren und entgehen so dem Risiko einer Einzelinvestition.

Da jedoch auch das ETF-Universum inzwischen mehr als riesig ist, wollen wir im Folgenden einen Blick auf drei interessante Passivfonds werfen, die Anfänger und Ruheständler gleichermaßen in Erwägung ziehen können.

SPDR US Dividend Aristocrats ETF

Ein erster besonders interessanter ETF könnte der ausschüttende, voll replizierende SPDR US Dividend Aristocrats ETF sein. Wie der Name bereits vermuten lässt, investiert dieser Passivfonds ausschließlich in diejenigen US-amerikanischen S&P-500-Vertreter, die bereits den ansehnlichen Lauf von 25 Jahren konsequent erhöhter Dividenden hinter sich gelassen haben – mindestens.

Sogenannte Dividendenaristokraten genießen in der Regel den Ruf, besonders defensive und verlässliche Geschäftsfelder zu besitzen. Ansonsten wäre ein solch stabiler Lauf an Dividenden wohl auch kaum möglich gewesen. Das sorgt im Umkehrschluss dafür, dass auch die Aktien in aller Regel dazu neigen, weniger volatil zu performen, weil die zuverlässige Dividendenentwicklung stützend wirkt.

Mit einer jährlichen Kostenquote von 0,35 % ist dieser ETF auch nicht übermäßig teuer. Zudem winkt hier die Aussicht, in einem bunten Branchenmix mit insgesamt 111 unterschiedlichen Dividendenaristokraten investiert zu sein. Auch wenn die regelmäßigen Ausschüttungen durchaus variieren können, ist hier dennoch reichlich diversifiziertes Einkommen in Form von Dividenden möglich.

iShares MSCI World UCITS ETF

Wem jedoch nach ein wenig mehr Diversifikation ist, für den könnte der iShares MSCI World UCITS ETF eine passende Wahl sein. In diesem ETF sind sogar über 1.600 verschiedene Aktien aus 23 Staaten unserer Welt enthalten.

Nichtsdestoweniger sollte dennoch an dieser Stelle erwähnt werden, dass auch der MSCI World Index einen nicht zu unterschätzenden Schwerpunkt auf US-Aktien legt. Wie du unter anderem hier nachlesen kannst, befinden sich sogar US-Aktien mit einem relativen Anteil von 60 % in dem Index. Die übrigen 40 % bieten dennoch ein gewisses Maß an zumindest teilweise regionaler Diversifikation.

Auch der iShares MSCI World ETF ist unterm Strich voll replizierend und ausschüttend. Zwar macht ihn das mit einer jährlichen Kostenquote von 0,20 % vergleichsweise teurer (bei diesem Index gibt es sogar ETF mit lediglich 0,12 % Gebühren p. a.). Nichtsdestoweniger erhalten Investoren bei diesem ETF eine möglichst maßstabsgetreue Abbildung dieses weltweiten Index und können von regelmäßigen Ausschüttungen profitieren.

Deka Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF

Eine dritte, etwas weniger diversifizierte, dafür auf Dividenden bedachte Variante könnte letztlich noch der Deka Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF sein. Wie die Ordnungsziffer im Titel bereits vermuten lässt, investiert dieser Passivfonds in die 30 renditestärksten Dividendenaktien aus dem europäischen Large-Cap-Segment.

Mit einer jährlichen Kostenquote von 0,31 % p. a. gehört auch dieser voll replizierende und ausschüttende ETF nicht zu den günstigsten Passivfonds, in die man grundsätzlich investieren kann. Dennoch winken hier aufgrund der Spezialisierung auf stärke Ausschütter höhere Dividenden, die weit über die Dividendenrenditen klassischer breiterer Indizes hinausgehen.

Ob dieser spezielle und doch recht schmale Passivfonds etwas für dich ist, solltest du dir gut überlegen. Auch wenn hier insgesamt ein relativ breiter Branchenmix vertreten ist, fallen einzelne Performances individueller Aktien doch ein wenig stärker ins Gewicht.

Es ist nur eine erste Idee …

Letztlich glaube ich, dass alle drei ETFs für Börsenfrischlinge und Ruheständler interessant sein dürften. Ausschüttungen gibt es bei allen und es besteht die Möglichkeit, an mal mehr, mal weniger breiten Indizes zu partizipieren.

Es bleibt jedoch deine Entscheidung, ob du in einen oder mehrere der hier vorgestellten Passivfonds oder aber in andere investieren möchtest. Auf jeden Fall macht es Sinn, sich mit jährlichen Gebühren, der Art des ETF (ausschüttend, replizierend, thesaurierend, swap-basiert) sowie der grundsätzlichen Zusammensetzung des zugrunde liegenden Indexes auseinanderzusetzen.