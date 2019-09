Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

Erding,Bayreuth,München (ots) - Dass gestandene Inhaberpersönlichkeiten von dreitraditionsreichen bayerischen Weißbierbrauereien gemeinsam auftreten, geschiehtnicht alle Tage. Und wenn für dieses Zusammentreffen ein gemeinsames Versprechenangekündigt wird, setzt das ein Ausrufezeichen - in der gesamten Branche und fürjeden einzelnen Weißbiertrinker.Gemeinsames Versprechen: Original Weißbier-Qualität durch die BayerischeEdelreifungDass Weißbier nicht gleich Weißbier ist, klingt banal. Worin sich aberdie Qualität der Biere unterscheidet, ist dem Konsumenten oft nicht klar.Das zu ändern ist das gemeinsame Anliegen, das die Inhaber derPrivatbrauerei Erdinger Weissbräu, der Brauerei Gebr. Maisel und vonSchneider Weisse zusammengeführt hat. Und das Werner Brombach, JeffMaisel und Georg Schneider mit einem leidenschaftlichen Versprechenverbinden: "Jeder von uns steht mit seinem Namen für die beste Qualitätunserer Weißbiere dank traditioneller bayerischer Braukunst. Sie wirdseit Generationen in unseren Familien überliefert, und wir halten auch inZukunft daran fest - an der Bayerischen Edelreifung, zweifachkultiviert."Expertise, beste Zutaten und Zeit: Das macht die Bayerische Edelreifungso besondersIm Unterschied zu vielen anderen Brauereien, die Biere schon nach wenigenTagen abfüllen und ausliefern, lassen Erdinger Weissbräu, Brauerei Gebr.Maisel und Schneider Weisse ihre Weißbiere ein zweites Mal reifen. Dazugeben die Braumeister nach der Hauptgärung und der ersten Reifung erneutfrische Hefe und Brauwürze zu. Erst nach dieser Veredelung werden dieWeißbiere abgefüllt. Doch statt sie gleich auszuliefern, lagern die dreiBrauereien ihre Weißbiere noch bis zu drei Wochen lang in der Flascheoder im Fass ein. Auf diese Weise haben die Biere Zeit und Ruhe, umnachzureifen und ihren unverwechselbaren Geschmack und die feinprickelnde Kohlensäure zu entwickeln. Das ist original bayerischeWeißbier-Qualität.Ausgewählte Zutaten entfalten ihren vollen GeschmackZu dem unverwechselbaren Geschmack trägt eine weitere Besonderheit derBayerischen Edelreifung bei: Dabei wird bei der Abfüllung auf diePasteurisierung, also die Erhitzung des Biers verzichtet. Die Zutatenkönnen bei diesem traditionellen Verfahren durch die zweite Reifung mitvitaler Hefe ihren vollen Geschmack entfalten."Weil wir nicht anders können!": Ein Beitrag zum Erhalt einestraditionellen bayerischen KulturgutsDie Bayerische Edelreifung ist im Vergleich zum Standardbrauverfahrendeutlich aufwendiger. Sie braucht die besondere Aufmerksamkeit derBraumeister und kostet Zeit. Dass die drei Brauereien die BayerischeEdelreifung kultivieren, lässt sich mit ihrer langen, stolzen Traditionund mit der gemeinsamen Leidenschaft für das Weißbier erklären. Soantwortet Jeff Maisel auf die Frage, warum er diesen Aufwand betreibt:"Weil wir nicht anders können - die Liebe zum Weißbier ist uns in dieWiege gelegt! Mit unserem hohen Qualitätsstandard im Sinne derBayerischen Edelreifung können wir uns von vielen anderen Brauereien auchin Zukunft unterscheiden." Georg Schneider erklärt das so: "Wir sindBrauer aus Leidenschaft, und das schon in der sechsten Generation. Mirist von meinem Urururgroßvater die Erfahrung und Expertise imWeißbierbrauen mitgegeben worden - zusammen mit dem Willen, mit derBayerischen Edelreifung ein Stück bayerischer Kultur zu bewahren und indie Zukunft zu tragen." Werner Brombach ergänzt: "Warum wir diesenAufwand betreiben? Weil wir kompromisslos bei der Qualität sind. AusFreude am Weißbier. Und weil jeder schmecken soll: Das ist ein edlesWeißbier!"Edelgereifte, zweifach kultivierte Weißbiere: Ab sofort am gemeinsamenQualitätssiegel auf den Flaschen zu erkennen Damit der Weißbiergenießerdiese drei besonderen Weißbiere im Handel künftig leicht und schnellerkennt, tragen die Etiketten von Erdinger Weißbier, Maisel´s Weisse undSchneider Weisse ab sofort das Qualitätssiegel "Bayerische Edelreifung,zweifach kultiviert" mit blauer Doppelraute im Herzen und Weizenähre imKranz.Ein Qualitätssiegel als Ausrufezeichen für die BrancheWie in vielen anderen Branchen ist auch im Biermarkt zu spüren, dassaufgeklärte Verbraucher zunehmend an Informationen über das Produkthinaus interessiert sind: Welche Rohstoffe werden eingesetzt? Wo kommensie her? Wie wird produziert - in industriellem Maßstab, der keinen Raumfür Individualität gibt, oder kommt die Expertise des Einzelnen zumTragen? Und wer steht hinter den Unternehmen? Weißbiere, die dasQualitätssiegel "Bayerische Edelreifung" tragen, stammen aus bayerischenTraditionsbrauereien in Familienbesitz. Bei Bieren mit diesem Siegel kannsich der Genießer darauf verlassen, dass erfahrene Braumeister mit Liebe,Sorgfalt und hochwertigen Zutaten Weißbiere von bester Qualität undunverwechselbarem Geschmack brauen. Dafür stehen die Inhaber mit ihrenNamen.Pressekontakt:Servicebüro Bayerische Edelreifungc/o trio-group gmbhservicebuero@bayerische-edelreifung.deOriginal-Content von: Bayerische Edelreifung, übermittelt durch news aktuell