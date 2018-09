Drei Betriebe sind Deutschlands beste Ausbilder: BakerMaker 2018 ausgezeichnet

Frankfurt (ots) - Die Allgemeine BäckerZeitung (dfv Mediengruppe)hat drei Backbetriebe mit dem BakerMaker-Award ausgezeichnet. DieFachzeitung würdigt damit das außerordentliche Engagement der dreiUnternehmen bei der Nachwuchsförderung im Bäckerhandwerk. Übergebenwurde der Preis gestern im Rahmen einer feierlichenAbendveranstaltung im Augustinerkeller in München.Ausgezeichnet wurden drei Bäckereien in drei Kategorien,eingeteilt nach Betriebsgrößen.Die Gewinner sind:Café Poeth, Kempen (NRW) Kategorie: Kleinbetrieb bis 50Mitarbeiter Preis: Gutschein für 3 Teilnehmer an einem Workshop"RöstGrundlagen" im Coffee Consulate in Mannheim, eine Urkunde, einImagefilm.Im Café Poeth haben Auszubildende die Chance, ein triales Studiumzu absolvieren. Das sind drei Abschlüsse in nur 4,5 Jahren:Berufsausbildung, Meisterprüfung und BWL-Studium. Das istzukunftorientiertes Denken gepaart mit traditionellem Handwerk.Darüber hinaus können die Lehrlinge sich Expertenwissen aneignen,indem sie Auslandspraktika und Fortbildungen absolvieren.Bäcker Saur GmbH, Horb am Neckar (BaWü) Kategorie:Mittelständischer Betrieb mit 51 bis 200 Mitarbeitern Preis:Gutschein für 3 Teilnehmer an einem Workshop "RöstGrundlagen" imCoffee Consulate in Mannheim, eine Urkunde, ein Imagefilm.Die Familie Saur macht ihre Auszubildenden mobil - im wahrenWortsinne: Volljährige Azubis können sich für 1 Euro im Monat einAzubi-Auto leasen. Darüber hinaus bieten sie einFührungskräfteförderprogramm zur Vorbereitung des Berufsnachwuchsesauf die eigene Selbstständigkeit und die Betriebsleitung.Mecklenburger Backstuben GmbH, Waren an der Müritz (Meck-Pomm)Kategorie: Großbetrieb mit mehr als 200 Mitarbeitern Preis: Gutscheinfür 3 Teilnehmer an einem Workshop "RöstGrundlagen" im CoffeeConsulate in Mannheim, eine Urkunde, ein Imagefilm.Zwischen neun verschiedenen Ausbildungsberufen könnenAuszubildende bei den Mecklenburger Backstuben wählen. VonIndustriekaufleuten über Techniker und Logistiker bis hin zumHandwerk ist einiges geboten. Ausländische Azubis werden dabei unteranderem mit Sprachkursen bei der Integration unterstützt. Und wenndie Azubis gerne mal selbst ins Ausland möchten, dann wird ihnen daswährend ihrer Lehrzeit ermöglicht.Hintergrund zum AwardSeit 2012 zeichnet die Allgemeine BäckerZeitung jedes JahrBäckereibetriebe mit dem BakerMaker-Award aus, die sich in besonderemMaße um den Branchennachwuchs verdient gemacht haben. Die Gewinnerwerden von einer unabhängigen Jury aus Redaktion, Verband, Wirtschaftund jungen Bäckern sowie Bäckereifachverkäufern ausgewählt.Weitere Details zum Award und umfassende Portraits über dieGewinner finden sich hier: www.baker-maker.dePressekontakt:dfv MediengruppeUnternehmenskommunikationTelefon +49 69 7595-2051Telefax +49 69 7595-2055presse@dfv.dehttp://www.dfv.deOriginal-Content von: Allgemeine BäckerZeitung, übermittelt durch news aktuell