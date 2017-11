Unterföhring (ots) -23. November 2017: Hochspannung in der dunklen Jahreszeit: DerDienstagabend in SAT.1 steht mit zwei Krimi-Verfilmungen und einerDokumentation ab 28. November für Nervenkitzel pur!Vier Schüsse. Drei Tote. Eine Komapatientin: Im Thriller "DasNebelhaus", basierend auf dem Bestseller von Eric Berg (28. November,um 20:15 Uhr), weckt ein zwei Jahre zurückliegender Amoklauf dasInteresse der Journalistin Doro Kagel (Felicitas Woll). Für ihreNachforschungen setzt sie schließlich ihr eigenes Leben aufs Spiel...Auf die Bestsellerverfilmung folgt der Bestsellerautor: Direkt imAnschluss an "Das Nebelhaus" rollt Sebastian Fitzek, Deutschlandserfolgreichster Autor für Psychothriller, in der Dokumentation"Spurlos - Wenn Menschen plötzlich verschwinden" (22:20 Uhr) dreimysteriöse Vermisstenfälle neu auf. Darunter der Fall von DorotaGaluszka: Sie ist jung, hübsch und Mutter eines siebenjährigen Sohnes- und seit über einem Jahr spurlos verschwunden. Was ist passiert,nachdem die gebürtige Polin am 18. Oktober 2016 nach einem Streit mitihrem Mann die Wohnung verließ? Familie und Polizei sind ratlos.Deckt der Krimiautor und promovierte Jurist neue Erkenntnisse auf?Fitzek taucht außerdem in zwei weitere Vermisstenfälle ein und schautin die Abgründe der menschlichen Seele.Die Suche nach einem spurlos verschwundenen Kleinkind beherrscht denDienstagabend in den folgenden zwei Wochen: "Keine zweite Chance"heißt es am 5. und 12. Dezember 2017 im gleichnamigenSAT.1-Zweiteiler für Petra Schmidt-Schaller. Basierend auf demKrimibestseller von Harlan Coben findet sie sich als junge MutterNora Schwarz in einem Albtraum wieder. Sie wird angeschossen und alssie aus dem Koma erwacht, erfährt sie, dass ihr Mann tot und ihreTochter Jella spurlos verschwunden ist. Nora nimmt ihr Schicksalselbst in die Hand und begibt sich auf Spurensuche ...Passend zum Thema des Films beschäftigt sich "akte 20.17" imAnschluss an "Keine zweite Chance" jeweils mit außergewöhnlichenKriminalfällen."Das Nebelhaus" am 28. November 2017, 20:15 Uhr, im Anschluss"Spurlos - Wenn Menschen plötzlich verschwinden"."Keine zweite Chance" am 5. und 12. Dezember 2017, 20:15 Uhr, imAnschluss jeweils "akte 20.17".ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media AGKommunikation/PRKatrin DietzTel. +49 (89) 9507-1154Katrin.Dietz@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Andrea PernpeintnerTel. +49 (89) 9507-1170Andrea.Pernpeintner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell