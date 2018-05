Drei Bausparverträge in einem / Neues LBS-Angebot hält in die Jahre gekommenes Wohneigentum fit

Potsdam (ots) - Selbst modernste Technologien sind irgendwanneinmal veraltet. Blu-ray ersetzt dann DVD. Terrabyte löst Gigabyteab. Und Häuser? Auch die plagt früher oder später das Alter. DieErfahrung lehrt: Nach rund 15 bis 20 Jahren beginnt dieHeizungsanlage zu schwächeln. Nach circa 20 bis 30 braucht das Dacheine neue Eindeckung. Renovieren ist angesagt.Wohl dem, der für solche Fälle vorgesorgt hat. Beispielsweise miteinem Bausparvertrag. "Er dient dann als Krankenversicherung für dieeigenen vier Wände", bringt es Werner Schäfer, Vorstandsvorsitzenderder LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG, auf den Punkt. Mitregelmäßigen Sparbeiträgen wird gezielt ein finanzielles Polsteraufgebaut. Da es sich bei einer Renovierung oder Modernisierung umeine wohnwirtschaftliche Verwendung handelt, gibt es dieWohnungsbauprämie als staatlichen Bonus oben drauf. Und ein ganzentscheidender Vorteil: Die Darlehenszinsen sind mit Vertragsbeginnfestgeschriebenen. So kann sich der Bausparer die aktuell günstigenKonditionen selbst für erst viel später anfallende Maßnahmen sichern.Aber was, wenn der Ernstfall früher eintritt, als erwartet? Fürsolch eine Situation hat die LBS jetzt ein neues maßgeschneidertesAngebot: WohnFit3. Dank des optimierten Vorsorgevertrags könnenKunden die vereinbarte Bausparsumme während des Vertragsverlaufs indrei Teilbeträge splitten und sich sukzessive auszahlen lassen.Der Bausparer ist auf diese Weise für unterschiedliche Vorhabenrund um sein Zuhause flüssig. Einer Modernisierung in Etappen - obgeplant oder nicht geplant - steht nichts im Weg. Und das mit nureinem Vertrag. "Ganz unkompliziert und ohne zusätzliche Gebühren oderWartezeiten", ergänzt Werner Schäfer.Pressekontakt:Thomas ThietTel.: 0331/969-2156E-Mail: Thomas.thiet@lbs-ost.deOriginal-Content von: LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG, übermittelt durch news aktuell