Drei Änderungen in BVB-Startelf für Duell in Glasgow

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

GLASGOW (dpa-AFX) - Der Dortmunder Trainer Marco Rose hat sein Team für das knifflige Zwischenrunden-Spiel in der Europa League am heutigen Donnerstag (21 Uhr/RTL) bei den Glasgow Rangers moderat umgebaut. Im Vergleich zum 6:0-Kantersieg am vergangenen Sonntag über Borussia Mönchengladbach stehen drei neue Profis in der Startelf. Für die verletzten Dan-Axel Zagadou und Giovanni Reyna laufen der von einer Muskelverletzung genesene Thomas Meunier und Julian Brandt auf. Dritter Neuling ist Nico Schulz, der den Platz für den auf die Bank versetzten Raphael Guerreiro einnimmt.

Nach dem 2:4 vor einer Woche im ersten Duell mit den Schotten steht der BVB im Ibrox-Stadion in Glasgow mächtig unter Druck. Anders als die Dortmunder nahmen die Rangers im Vergleich zum Hinspiel keine Änderung vor./bue/DP/he