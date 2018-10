Mainz (ots) -Als neues Detektiv-Paar ermitteln die Brüder Andi (Devid Striesow)und Mads Schwartz (Golo Euler) im Fall einer Immobilien-Praktikantin,die nachts auf einer Baustelle in den Tod stürzte. Sie stoßen aufeinen Sumpf aus Korruption, Sex und politischen Machenschaften. InBerlin haben die Dreharbeiten für die zweite Folge desZDF-Samstagskrimis "Schwartz & Schwartz" begonnen. Regisseur JobstOetzmann verfilmt das Drehbuch von Alexander Adolph und Eva Wehrum.Neben Devid Striesow und Golo Euler spielen Brigitte Hobmeier alsKommissarin Iris Doppelbauer und Cornelia Gröschel als Mads' Ehefrauin durchgehenden Rollen sowie in Episodenbesetzungen Fabian Hinrichs,Michael Grimm und Stephanie Amarell.Der tragische Tod seiner Tochter Johanna (Stephanie Amarell) lässtGerd Weishappel (Michael Grimm) keine Ruhe. Er glaubt nicht, dass derSturz der ehrgeizigen Praktikantin und BWL-Studentin in denFahrstuhlschacht eines Rohbaus ein Unfall war. Weishappel engagiertdie beiden Detektive Andi (Devid Striesow) und Mads Schwartz (GoloEuler), um die genaueren Umstände des Todes seiner Tochteraufzuklären. Er selbst verdächtigt Johannas Chef, den charismatischenImmobilien-Tycoon Hans-Jochen Steuffers (Fabian Hinrichs). Währendsich Andi mit einem Trick in dessen Immobilienfirma einschleicht,stößt sein Bruder Mads, der nicht mehr bei der Mordkommissionarbeitet, auf Steuffers Baustelle auf einige Ungereimtheiten. Dannwird in der Spree eine weitere Leiche entdeckt: Cristobal Radu (EugenPirvu), der als Baustellenwärter Zeuge von Johannas Sturz war, istoffenbar ermordet worden. Der Fall wird immer mysteriöser und ziehtKreise bis ins Bauamt."Schwartz & Schwartz" ist eine Produktion der Bavaria Fiction GmbHim Auftrag des ZDF. Produzenten sind Anna Oeller, Alexander Adolphund Eva Wehrum, die Redaktion im ZDF hat Günther van Endert. DieDreharbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Oktober 2018. EinSendetermin steht noch nicht fest.https://twitter.com/ZDFpressehttps://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Maike Magdanz, Telefon: 030 - 2099-1093;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/schwartzundschwartzPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell