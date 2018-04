Köln, 5. April 2018 (ots) - In Köln haben gestern die Dreharbeitenzum "Tatort - Tiefer Sturz" mit Klaus J. Behrendt und Dietmar Bärbegonnen. Die Kommissare Max Ballauf und Freddy Schenk ermitteln indem dubiosen Fall um einen jungen Drogendealer, der offenbar mit derRussenmafia in Konflikt gekommen ist. Das Drehbuch stammt vomAutorenduo Arne Nolting und Jan Martin Scharf. Regie führt SebastianKo.Es ist eine nächtliche Verkehrskontrolle mit weitreichendenFolgen. Als der Polizist Frank Lorenz (Roeland Wiesnekker) den jungenMann auffordert, aus seinem Auto auszusteigen, sieht der nur nocheinen Ausweg: Pascal Pohl flieht. Er rennt auf die nahen Bahngleise.Nur wenige Sekunden später ist er tot - überfahren von einerStraßenbahn. Doch was auf den ersten Blick aussieht wie eintragischer Unfall, weitet sich aus zu einem undurchsichtigenRachefeldzug. Denn offensichtlich war die Russenmafia hinter demjungen Drogendealer her, weiß der in der Szene gut vernetzte Lorenz.Max Ballauf und Freddy Schenk übernehmen die Ermittlungen ...Auch bei diesem Fall wieder mit im Einsatz sind Joe Bausch aliasRechtsmediziner Dr. Roth und Roland Riebeling, er spielt NorbertJütte, den neuen Assistenten von Ballauf und Schenk. In weiterenGastrollen zu sehen sind Laina Schwarz, Vladimimir Burlakov, VincentRedetzki, Jevgenij Sitochin, Annette Paulmann, Katerina Medvedevau.v.a."Tiefer Sturz" ist eine Produktion der Bavaria Fiction(Niederlassung Köln, Produzentin: Sonja Goslicki) im Auftrag desWestdeutschen Rundfunks Köln (Redaktion: Götz Bolten). DieDreharbeiten laufen noch bis 7. Mai 2018. Der Sendetermin steht nochnicht fest.Pressekontakt:Barbara Feiereis, WDR Presse und Information, Tel. 0221-220 7122,barbara.feiereis@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell