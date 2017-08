Köln (ots) -Die Kölner "Tatort"-Kommissare feiern dieses Jahr ihr 20.Dienstjubiläum und ermitteln wieder: Heute starten die Dreharbeitenfür "Der Finger" (AT), dem neuen Fall von Max Ballauf (Klaus J.Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär). Aufklären müssen sie denMord an einem jungen Mann, der auf dem Heimweg von seinemJunggesellenabschied vorsätzlich überfahren wurde. Ihre Ermittlungenführen die Kommissare zu einer weiteren Straftat: der Entführungeiner jungen Studentin ... Das Drehbuch hat Christoph Wortberg("Tatort - Nachbarn", "Doppelter Einsatz") geschrieben. Regie führtChristine Hartmann ("Ein Schupfen hätte auch gereicht", "Stralsund -Es ist nie vorbei").Der Tatort: ein junger toter Mann auf der Straße und neben ihm eineReisetasche, gefüllt mit500 000 Euro. Schnell ist die Identität des Opfers geklärt. Eshandelt sich um Ivo Klein (Christoph Bertram: "Meuchelbeck"), der andiesem Abend mit Freunden seinen Junggesellenabschied gefeiert hat.Die Fingerabdrücke auf der Tasche und auf dem Bargeld führen MaxBallauf und Freddy Schenk zu Reiner Bertram (Hansjürgen Hürrig:"Heldt", "Polizeiruf 110"), einem renommierten KölnerWirtschaftsanwalt. Als die Kommissare ihn mit Ivo Kleins Todkonfrontieren, gesteht Bertram, er habe das Geld für eineLösegeldforderung deponiert. Seine Enkelin Charlotte Ritter (AnkeSabrina Beermann: "Alles was zählt") wurde gekidnappt, und dieEntführer haben gedroht, sie umzubringen sobald die Polizeieingeschaltet wird ... Jetzt beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, umdas entführte Mädchen rechtzeitig zu finden.Außerdem mit dabei sind Joe Bausch als Rechtsmediziner Dr. Roth,Roland Riebeling ("14 - Tagebücher des Ersten Weltkriegs"), HaraldSchrott ("Tod einer Kadettin"), Marie Meinzenbach ("Der junge KarlMarx"), Nicole Marischka ("Die Chefin", "Homevideo"), Johannes Franke("Die Haut der Anderen"), Anton von Lucke ("Babylon Berlin"), ClaudiaGeisler-Bading ("Tschick", "Spreewaldkrimi"), Linda Stockfleth("Polizeiruf 110 - Unser letzter Fall"), Simon Böer("Herzensbrecher", "Soko München"), Jaela Probst ("SOKO Wismar -Knock-Out") u.v.a.."Der Finger" (AT) ist eine Produktion der Bavaria Fernsehproduktion(Niederlassung Köln, Produzentin: Sonja Goslicki) im Auftrag desWestdeutschen Rundfunks Köln (Redaktion: Götz Bolten). DieDreharbeiten laufen noch bis 29. September 2017. Der Sendetermin istfür 2018 vorgesehen.Pressekontakt:Barbara Feiereis, WDR Presse und Information, Tel. 0221-220 7122,barbara.feiereis@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell