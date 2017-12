Unterföhring (ots) -- Drehstart am 23. November in Österreich- In den Hauptrollen: Julia Jentsch, Nicholas Ofczarek- Verantwortlich für Regie und Drehbücher: Cyrill Boss und PhilippStennert- Exklusive Ausstrahlung auf Sky in Deutschland und Österreich in derTV-Saison 2018/19- Nach "Babylon Berlin", "Das Boot", "Acht Tage" und "DerGrenzgänger" die nächste eigenproduzierte Serie von Sky DeutschlandAm 23. November haben in Österreich die Dreharbeiten zur neuestenSky Original Production "Der Pass" begonnen. Die achtteiligeDramaserie entsteht unter der Regie von Cyrill Boss und PhilippStennert ("Die Dasslers", "Das Haus der Krokodile"). In denHauptrollen als deutsche und österreichische Ermittler spielen JuliaJentsch ("Sophie Scholl - Die letzten Tage"; "Das Verschwinden") undNicholas Ofczarek ("Braunschlag", "Altes Geld"). Weitere Rollen habenu.a. Franz Hartwig, Hanno Koffler und Lucas Gregorowicz übernommen."Der Pass" wird von Quirin Berg und Max Wiedemann im Auftrag vonSky Deutschland produziert. Österreichischer Koproduzent ist dieepo-film produktionsges.m.b.h. von Dieter und Jakob Pochlatko. Regieführen Cyrill Boss und Philipp Stennert, die auch die Drehbüchergeschrieben haben, teilweise unterstützt vom österreichischenDrehbuchautor Mike Majzen. Seitens Sky Deutschland wird die Serieredaktionell von Quirin Schmidt betreut. Gefördert wird "Der Pass"vom FFF Bayern, der CINESTYRIA Filmcommission and Fonds sowie derFilmförderung des Landes Salzburg. Den Vertrieb übernimmt Beta Film."Die Entwicklung der Story unserer neuen deutschen Sky OriginalProduction 'Der Pass' hat uns so begeistert, dass wir den Drehstartkaum erwarten konnten", sagt Marcus Ammon, Senior Vice PresidentFiction und Entertainment bei Sky Deutschland. "Wir freuen uns aufdie Zusammenarbeit mit Wiedemann & Berg, den Regisseuren Cyrill Bossund Philipp Stennert sowie den beiden herausragenden HauptdarstellernJulia Jentsch und Nicholas Ofczarek."Quirin Berg: "Wir freuen uns sehr in der aktuellenSerienlandschaft nun einen weiteren starken Akzent für Sky setzen zudürfen. Inspiriert durch 'Die Brücke', eine der erfolgreichsteneuropäischen Qualitätsmarken in der internationalen TV-Welt,produzieren wir mit 'Der Pass' eine originäre deutsch-österreichischeThriller-Serie, die uns in die visuell überwältigende Welt der Alpenentführt. Wir sind sehr glücklich, dabei unsere Zusammenarbeit mitCyrill Boss und Philipp Stennert fortführen zu können - zweiherausragenden kreativen Köpfen."Über "Der Pass":Als in den Alpen, exakt auf der deutsch-österreichischen Grenze,eine grausam in Szene gesetzte Leiche gefunden wird, entsenden diebeiden Länder zwei Ermittler, um den Fall aufzuklären. Für EllieStocker (Julia Jentsch) aus Berchtesgaden ist dies die erste großeHerausforderung ihrer Karriere, während der Kollege Gedeon Winter(Nicholas Ofczarek) aus Österreich mit seinem Polizisten-Daseinlängst abgeschlossen zu haben scheint. Schon sehr bald werdenweitere, symbolisch am Tatort arrangierte Leichen gefunden. Für Ellieund Gedeon wächst der Druck, die Motive des Serientäters zuverstehen, um sein Treiben zu stoppen. Bei ihrer Jagd dringen sienicht nur immer tiefer in die dunklen Täler und archaischen Bräucheder Region ein, sondern auch in die wahnhafte Welt des Mörders."Der Pass" ist inspiriert von Motiven des dänisch-schwedischenErfolgsformats "Die Brücke - Transit in den Tod" (OT: "Broen" bzw."Bron"), einer Produktion der Filmlance International, Mitglied derEndemol Shine Group. Gleichermaßen Thriller wie Drama wirft "DerPass" auch einen Blick auf das besondere Verhältnis zwischenDeutschland und Österreich und entwickelt mit eigenen Charaktereneine neue Geschichte.Cyrill Boss und Philipp Stennert zeichnen für die Drehbücher unddie Regie verantwortlich. Nach ihrem Studium an der FilmakademieLudwigsburg inszenierten die beiden Regisseure gemeinsam mehrereKinofilme, u.a. den mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnetenFilm "Das Haus der Krokodile". Im Herbst 2015 übernahmen Boss undStennert die Regie bei dem zweiteiligen Eventmovie "Die Dasslers -Pioniere, Brüder und Rivalen."Im Rahmen der europäischen Kampagne Sky Ocean Rescue setzt sichSky langfristig für die Vermeidung von Einweg-Plastik ein und hatsich bis 2020 verpflichtet, alles Einweg-Plastik aus seinenGeschäftsprozessen zu verbannen. Dementsprechend wird beim Dreh von"Der Pass" ein Health-, Safety und Environment Manager vor Ort sein,um für optimale Müllvermeidung zu sorgen sowie den durch Reisen,Produktionsfahrten und Stromversorgung der technischen Geräteentstehenden CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Emissionen, die aufgrundder wechselnden Drehorte in Bergregionen nicht vermieden werdenkönnen, werden wir durch Investitionen in Klimaschutzprojekteausgleichen.Über Sky Deutschland:Mit über 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand:September 2017).Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar.Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowieauf der Facebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/.Über Wiedemann und Berg:Quirin Berg und Max Wiedemann zählen mit Kinohits wie "Who am I"und "Willkommen bei den Hartmanns", dem besucherstärksten deutschenFilm 2016, zu den erfolgreichsten Produzenten Deutschlands. Unter demDach der Wiedemann & Berg Television entstehen TV-Events, Mehrteilerund Serien in einer großen Bandbreite - von der Etablierung neuer"Tatort"-Teams, über die aktuelle Hitserie "4Blocks" für TNT Serie ,bis zum dem ersten deutschen Netflix Original "Dark". www.w-b.filmPressekontakt:Kontakt für Medien:Birgit EhmannSky DeutschlandTel: 089/9958 6850birgit.ehmann@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandtwitter.com/SkySerientwitter.com/BirgitEhmannFranziska KurraWiedemann & Berg TelevisionTel.: +49 89 452323-86f.kurra@w-b.filmKontakt für Fotomaterial:Margit SchulzkeTel: 089/9958 6847margit.schulzke@sky.depicture.management.skyde@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell