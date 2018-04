Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Paris/London/Mailand/Rom/ Unterföhring (ots) -- Basierend auf dem gleichnamigen Buch von Bestsellerautor RobertoSaviano- Regie: Stefano Sollima ("Gomorrha - Die Serie")- In den Hauptrollen: Andrea Riseborough, Dane Dehaan, HaroldTorres und Gabriel ByrneDie Dreharbeiten der mit Spannung erwarteten Serie "ZeroZeroZero",eine Produktion von Cattleya für Sky, Amazon und CANAL+ habenbegonnen. Während der kommenden acht Monate wird in sechsverschiedenen Ländern auf drei Kontinenten und in sechsunterschiedlichen Sprachen (Englisch, Spanisch, Italienisch,Französisch, Wolof und Arabisch) gedreht.Nach dem großen weltweiten Erfolg von "Gomorrha - Die Serie" kehrtStefano Sollima mit der Adaption der gleichnamigen, gefeiertenReportage von Bestseller-Autor Roberto Saviano über deninternationalen Kokainhandel und die damit verbundenen Auswirkungenauf die globale Wirtschaft und Politik zurück zum Fernsehen."ZeroZeroZero" handelt von den unterschiedlichen, gleichermaßengewalttätigen und machthungrigen Gangstern, von der Dynamik innerhalbder kriminellen Familiendynastien und den Mexikanischen Kartellen,der 'Ndrangheta' (Kalabrische Mafia) sowie den korruptenGeschäftsleuten, die alle um die Kontrolle über das meistgehandelteProdukt dieser Welt kämpfen: Kokain. Nachdem erste Szenen in NewOrleans gedreht wurden, zieht die Produktion weiter nach Mexiko sowieim Anschluss nach Italien und Afrika.Zu der internationalen Besetzung der achtteiligen Dramaseriezählen Andrea Riseborough ("Birdman", "Oblivion"), Dane DeHaan("Valerian - Die Stadt der tausend Planeten"), Gabriel Byrne ("InTreatment", "Die Üblichen Verdächtigen"), Harold Torres ("The Girl"),Giuseppe De Domenico ("Euphoria"), Francesco Colella ("Trust") undTcheky Karyo ("Missing", "Belle & Sebastian").Das kreative Team von "Gomorrha - Die Serie" zeichnet auch für"ZeroZeroZero" verantwortlich: Leonardo Fasoli, Stefano Bises,Roberto Saviano and Stefano Sollima. Leonardo Fasoli und MauricioKatz Mayo ("The Bridge", "Niño Santo") fungieren alsChef-Drehbuchautoren, unterstützt werden sie von einem Team bestehendaus Max Hurwitz ("Hell on Wheels"), Stefano Sollima und MaddalenaRavagli.Stefano Sollima führt Regie, unterstützt durch Pablo Trapero ("ElClan", "Die verborgene Stadt") und Janus Metz ("True Detective").Stefano Sollima: "In einer globalisierten Welt und durch denungebrochenen Handel sind Märkte, Produkte, der Konsum, ja sogar dieLebens- und Denkweise der Menschen weltweit miteinander verbunden.Dank eines kontinuierlichen Transportes, der Tonnen an Ware anMilliarden von Menschen liefert", so der Regisseur. "In'ZeroZeroZero' erzählen wir die Geschichte eines dieser Güter, daswohl das am meisten verbreitete und profitabelste weltweit ist. Dabeibegleiten wir ein Containerschiff auf dem Weg von Mexiko nachKalabrien und erzählen, wie das Produkt buchstäblich Weltenüberquert, die globale Wirtschaft und sogar unser Leben beeinflusst:das Produkt Kokain dessen Reise auch unsere Reise ist."Die TV-Premiere von "ZeroZeroZero" ist für 2019 auf Sky inDeutschland, Österreich, Italien, UK, Irland, auf Canal+ imfranzösisch-sprachigen Europa und Afrika sowie über Amazon in denUSA, Kanada, Mexiko, Latein-Amerika und Spanien geplant. Derinternationale Vertrieb erfolgt über STUDIOCANAL.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programmevon Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: März 2018).Über CANAL+:Die CANAL+ Gruppe ist Frankreichs führende Pay-TV Gruppe und zwarsowohl mit Blick auf ihre Kanäle mit Premiuminhalten wie demVollprogramm-Kanal CANAL+ und angebundene Sender als auch ihreThemenkanäle. Das Unternehmen ist darüber hinaus eines der führendenMulti-Channel Plattformen und Pay-TV-Vertriebe in Frankreich. DieCANAL+ Gruppe ist international aufgestellt mit Präsenz auch in densich schnell entwickelnden Märkten. Die CANAL+ Gruppe ist außerdemder führende Pay-TV Anbieter in den französischsprachigen Ländern,insbesondere in Afrika, wo sie beinahe 3.5 Millionen Abonnenten hat.Außerdem ist sie in Polen, Vietnam und neuerdings auch in Myanmarvertreten. Insgesamt hat die CANAL+ Gruppe über 15 MillionenAbonnenten weltweit, inklusive ihren 8 Millionen Kunden inFrankreich. Als Free TV Anbieter mit drei landesweiten Sendern,darunter C 8, Frankreichs quotenstärkster Kanal, sowie mit derWerbe-Vermarktungsgesellschaft CANAL+ REGIE, setzt CANAL+ Maßstäbe imBereich des werbefinanzierten Fernsehens. Über ihr TochterunternehmenSTUDIOCANAL, ist die CANAL+ Gruppe schließlich Europas führendesUnternehmen in den Bereichen Produktion, Distribution und weltweitemHandel von Spielfilmen und TV Serien. Die CANAL+ Gruppe gehört zumglobalen Medienkonzern Vivendi.Über Cattleya:Cattleya ist Italiens führende Produktionsfirma von IndependentFilmen und TV Serien. Das Unternehmen hat bislang über 70 Filme undzahlreiche TV-Serien produziert, darunter "Gomorrha - Die Serie" und"Suburra". Derzeit produziert Cattleya hochqualitative Serien inEnglischer Sprache für den internationalen Markt. 