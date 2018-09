München (ots) -Aller guten Dinge sind drei! Nach herausragenden Abrufzahlen, stetigwachsenden Quoten, starken Kritiken und ungebrochener Fan-Euphorieverlängern maxdome und ProSieben ihre erfolgreiche Eigenproduktion"jerks.". Am 12. September beginnen die Dreharbeiten der drittenStaffel. Die Comedyserie rund um Christian Ulmen und Fahri Yardimwird zwei Monate lang an Originalschauplätzen in Potsdam gedreht.Kann es überhaupt weitergehen, nachdem Christian und Fahri sich dieFreundschaft gekündigt haben? Kann es weitergehen nach all demVerrat, der Lüge und einem unehelichen Kind? Es muss! Die neuenFolgen beginnen dort, wo die zweite Staffel geendet hat: Endlicherfährt der Zuschauer den Grund für Christians Verhaftung. Christianwird mit einer Krebsdiagnose zu kämpfen haben und ist glücklichdarüber, dass es nicht die eigene ist. Und Fahri geht in die Politik.Viele Bekannte aus den ersten beiden Staffeln und zahlreiche neueprominente Gesichter kreuzen das Leben der "jerks." und bezeugen ihrqualvolles Scheitern am alltäglichen Leben.Christian Ulmen: "Schade, dass sich Fahri Yardim am Ende der letztenStaffel so danebenbenommen hat. Als einzig verbliebenerSympathieträger ist die dritte Staffel natürlich eine großeHerausforderung für mich - aber warum nicht auch hieran scheitern. Eswird ein Fest."Talpa Germany produziert die zehn neuen Folgen "jerks.". ChristianUlmen führt erneut Regie. Die Ausstrahlung der dritten Staffel istfür das erste Halbjahr 2019 geplant. Nach der exklusiven Premiere beimaxdome zeigt ProSieben die Comedyserie im Free-TV.Pressekontakt maxdome:Vanessa FrodlTel.: +49 (0)89 943 940 145Vanessa.Frodl@maxdome.dePressekontakt ProSieben:Nathalie GalinaTel.: +49 (0)89 95 07-1186Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.comPressekontakt "jerks.":Linda FellerTel.: +49 (0)89 4114 7757Linda.Feller@pepperstark.deOriginal-Content von: maxdome, übermittelt durch news aktuell