Drehstart für zweiteilige ZDF/3sat-Dokumentation zur Geschichte der Juden und des Antisemitismus in Europa (FOTO)

Mainz (ots) -Warum werden Juden immer wieder Opfer von Diskriminierung undAngriffen? Wo ist jüdisches Leben unangefochten und unbehelligt? ZumGedenktag 80 Jahre nach den Novemberpogromen 1938 und mit Blick aufaktuelle antisemitische Vorfälle im In- und Ausland widmet das ZDFder Geschichte der Juden in Europa eine zweiteilige Dokumentation.Die Dreharbeiten mit Sir Christopher Clark, der die beiden Filmepräsentiert, haben Ende April in Israel begonnen. DerCambridge-Historiker und gebürtige Australier macht sich auf den Wegzu bedeutenden Schauplätzen in Europa und im Nahen Osten, sucht nachZeugnissen und Spuren jüdischer Geschichte und antisemitischerVerfolgung.Welche Traditionen hat das Judentum hinterlassen, welche Werte,die aus Europa nicht mehr wegzudenken sind, geprägt? Welchewissenschaftlichen, religiösen und kulturellen Fundamente hat esgelegt? Christopher Clark, der in der Vergangenheit bereitserfolgreiche historische Doku-Reihen wie "Die Deutschland-Saga" und"Die Europa-Saga" im ZDF präsentierte, wird sich auch diesen Fragenwidmen. Clark spricht mit Historikern, Angehörigen jüdischerGemeinden, Zeitzeugen sowie mit gesellschaftlichen und politischenAkteuren, die sich heute um Verständigung bemühen. Er begibt sichaber auch an Brennpunkte, wo heute wieder antisemitische Parolen lautwerden.Die zweiteilige Dokumentation ist eine ZDF/3sat-Auftragsproduktionder interscience film. Produzent und Regisseur ist Gero von Boehm.Die redaktionelle Leitung liegt bei Prof. Peter Arens und StefanBrauburger.Zum 80. Jahrestag der Novemberpogrome am 9. November ist außerdemein Beitrag in der Reihe ZDF-History geplant sowie einProgrammschwerpunkt bei 3sat.Der Verband der Geschichtslehrer Deutschlands wird zu derzweiteiligen Dokumentation begleitende Unterrichtsmaterialienerstellen.https://terra-x.zdf.dehttps://www.youtube.com/terraxhttp://facebook.com/ZDFterraXhttps://www.instagram.com/terraX/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terraxPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell