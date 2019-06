Mainz (ots) -Ein neuer Fall für Kommissarin Judith Mohn: Seit Mittwoch, 19.Juni 2019, steht Christina Hecke wieder im Saarland für dieZDF-Samstagskrimireihe "In Wahrheit" vor der Kamera, zusammen mit dembekannten Ensemble Rudolf Kowalski, Robin Sondermann und JeanneGoursaud. Für den neuen 90-Minüter mit dem Arbeitstitel "Waldfrieden"übernehmen unter anderen Joachim Król, David Rott und Jean-YvesBerteloot Episodenrollen. Thomas Roth führt Regie und wirkte nebenAutor Fabian Thaesler auch am Drehbuch mit.Was steckt hinter dem dubiosen Mord an Julia Collmann? Der neueFall, den Hauptkommissarin Judith Mohn (Christina Hecke) und ihrKollege Freddy (Robin Sondermann) aufklären müssen, beginnt mit einemkaltblütigen Überfall: Eine Frau bemerkt gerade noch den bewaffnetenMann, der über ein Feld auf ihr Haus zukommt, da eröffnet dieserbereits das Feuer. Der Täter, Wolfgang Abeck (Joachim Król), dringtins Haus ein, streift durch die Räume und verschwindet sogeisterhaft, wie er gekommen war. André Collmann (David Rott), derwenig später nach Hause kommt, findet seine Frau tot auf, in deroberen Etage weint der einjährige Sohn. Kurz darauf geht ein Video inder Polizeizentrale ein. Es zeigt Abeck, wie er Sternekoch RobertHaffner (Tristan Seith) entführt und "die Wahrheit" binnen 72 Stundenfordert - unter der Drohung, sonst die Geisel zu töten.Hintergrund: Haffner und Collmann waren vor drei Jahren in einePartynacht mit tragischem Ausgang verwickelt, an deren Ende AbecksTochter Nadine in ein irreversibles Koma fiel. Trotzdem wurden diebeiden - aus Mangel an Beweisen - vor Gericht freigesprochen. EinUrteil, das Wolfgang Abeck nicht verwunden hat. Die Lage eskaliert,als seine Tochter stirbt. Der wütende Vater ist endgültigentschlossen, mit kompromissloser Gewalt das zu erzwingen, was er fürdie Wahrheit hält. Können die Ermittler aus Saarlouis herausfinden,was damals wirklich passiert ist, und Abeck noch aufhalten?Die Samstagskrimireihe "In Wahrheit" wird von der Network MovieFilm- und Fernsehproduktion, Hamburg im Auftrag des ZDF und inZusammenarbeit mit ARTE hergestellt (Produzenten: Jutta Lieck-Klenke,Dietrich Kluge). Die Dreharbeiten für den vierten Fall "Waldfrieden"dauern bis 17. Juli 2019. Ein Sendetermin ist noch offen. DieRedaktion im ZDF hat Eva Katharina Klöcker.https://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 - 70-15380;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/inwahrheitPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell