Mainz (ots) -In der Mainmetropole Frankfurt haben die Dreharbeiten für vierneue Folgen der ZDF-Krimiserie "Ein Fall für zwei" begonnen. DieMordermittlungen führen Rechtsanwalt Benni Hornberg (Antoine Monot,Jr.) und Privatdetektiv Leo Oswald (Wanja Mues) unter anderem in eineClique von Teenagern und auf den Bau. In der Rolle der StaatsanwältinClaudia Strauss ist wieder Bettina Zimmermann zu sehen. Regie führtin allen Episoden Thomas Nennstiel.In der Folge mit dem Arbeitstitel "Ninas Fall" (Buch: Mike Bäuml)ist Cybermobbing unter Teenagern der Auslöser für einen Mord: KathiWünsch (Emma Drogunova) steht unter Verdacht, ihren Exfreund MatzKooser im Streit erschlagen zu haben. Der Grund: im Netzveröffentlichte Intimfotos. Die Jugendamtsmitarbeiterin Julia Faust(Cordelia Wege) bittet Benni und Leo, den Fall zu übernehmen. Leoerwischt ein Mädchen aus der Teenie-Clique dabei, wie sie dieTatwaffe entsorgt: Es ist Nina Hornberg (Emilia Bernsdorf), BennisTochter. Für den Rechtsanwalt bricht eine Welt zusammen. Was hatseine Nina mit dem Mord zu tun? Existieren auch von ihrkompromittierende Fotos? Oder schützt Nina nur ihre Freunde?In der Episode mit dem Arbeitstitel "Mord nach Bauplan" (Buch:Carlos Calvo und Martin Doljes) wird der Bauunternehmer HolgerFreising tot aufgefunden. Hauptverdächtiger ist der polnischeGastarbeiter Lukas Jablonski (Mark Filatov). Gemeinsam mit seinerEhefrau Eva (Maria Magdalena Wardzinka) beteuert er seine Unschuld.Während Rechtsanwalt Benni Hornberg vor dem Haftrichter um dieFreilassung kämpft, heuert Privatdetektiv Leo undercover auf derBaustelle an. Schnell steht fest: Es wird gelogen und betrogen - anTatmotiven mangelt es nicht. Doch wer geht so weit und schrecktselbst vor Mord nicht zurück?Die Drehbücher der weiteren Episoden, "Überdruck" und "DerAbschiedsbrief" (jeweils Arbeitstitel), stammen von Michael Klette,Charlotte Wetzel und Boris Gullotta."Ein Fall für zwei" wird von der Produktionsfirma ODEON TV imAuftrag des ZDF hergestellt. Die Produzenten sind Klaus Laudi(Novafilm Fernsehproduktion) und Marcus Mende (H&V Entertainment).Dagmar Ungureit und Matthias Pfeifer sind die verantwortlichenZDF-Redakteure. Die Dreharbeiten für die ersten beiden Episodendauern voraussichtlich bis 21. Juni 2017. Die Sendetermine stehennoch nicht fest.https://zdf.de/serien/ein-fall-fuer-zweihttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFkrimiAnsprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 -70-15380; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/einfallfuerzweiPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell