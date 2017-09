Hamburg (ots) -Auf Usedom, im polnischen Swinemünde und in Berlin entsteht biszum 27. September die siebte Folge der erfolgreichen "Usedom-Krimis"mit Katrin Sass als Ex-Staatsanwältin Karin Lossow. Den Film mit demArbeitstitel "Geisterschiff" dreht der national und internationalpreisgekrönte Regisseur Oliver Schmitz ("Das Pubertier", "Shepherdsand Butchers", "Türkisch für Anfänger", "Doctor's Diary"). Er setztebereits die zweite Folge der Reihe in Szene, "Schandfleck - DerUsedom-Krimi". Das Buch stammt wie bei bisher allen Episoden von demAutoren-Trio Scarlett Kleint, Michael Vershinin und AlfredRoesler-Kleint.In "Geisterschiff - Der Usedom-Krimi" (AT) ist der Tod vonHauptkommissarin Julia Thiel für ihre Familie nach wie vor unfassbar.Witwer Stephan Thiel (Peter Schneider) trauert bis zur Verwahrlosung,während Karin Lossow nach Ablenkung sucht und sich lieber um dieAngelegenheiten anderer Leute kümmert. Derzeit im Mittelpunkt ihresInteresses: der Kleinkriminelle Jens Kampwirth (Vincent Krüger), derwieder einen Einbruch begangen hat. Der junge Mann ist auf dieschiefe Bahn geraten, nachdem sein Vater vor zwei Jahren spurlosverschwand. Jens' große Schwester Rike (Anna Herrmann) zuliebeorganisiert die Ex-Staatsanwältin für ihn einenTäter-Opfer-Ausgleich. Doch dann überschlagen sich die Ereignisse:Rike glaubt, ihren Vater auf der Insel gesehen zu haben. Jens kommtbei dem Versuch, den wohlhabenden Gastronomen Ingo Wiek (Steffen C.Jürgens) auszurauben, ums Leben. Die Spuren am Tatort deuten aufeinen Komplizen hin. Ellen Norgaard (Rikke Lylloff), JuliasNachfolgerin im Heringsdorfer Kriminalkommissariat, nimmt dieErmittlungen auf. Auch sie muss allerdings feststellen, dass man aufUsedom nicht um Karin Lossow herum kommt ...Neben den oben Genannten spielen u. a. Max Hopp (Dr. Brunner),Rainer Sellien (Holm Brendel) und Elisa Thiemann (Kerstin Klum).Produzent ist Tim Gehrke (Polyphon Film und Fernseh GmbH), Kamera:Michael Bertl, Herstellungs- und Produktionsleitung: Frank Huwe. DieRedaktion für den Film, der im Auftrag von ARD Degeto und NDR für DasErste entsteht, haben Donald Kraemer (NDR) und Katja Kirchen (ARDDegeto).Die sechste und siebte Folge des "Usedom-Krimis" sindvoraussichtlich im Herbst 2018 im Ersten zu sehen. Am 19. und 26.Oktober dieses Jahr haben die vierte und fünfte Folge im Ersten als"DonnerstagsKrimis" Premiere, "Nebelwand" und "Trugspur". "Trugspur -Der Usedom-Krimi" eröffnet am 4. Oktober auch das 1. InternationaleFilmfestival auf Rügen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040/4156-2304Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell