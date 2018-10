Drehstart für siebten MDR-Tatort aus Dresden (FOTO)

Leipzig (ots) -Im Tatort "Das Nest" (AT) wird die Dresdner Kommissarin KarinGorniak bei einem gefährlichen Einsatz schwer verletzt. Der gesuchteSerienmörder kann entkommen und Karins neue Kollegin Leonie Winklermuss den Fall übernehmen.Am 10. Oktober begannen die Dreharbeiten zum neuen MDR-Tatort ausDresden. In "Das Nest" (AT) wird die junge Zusammenarbeit derKommissarinnen Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Leonie Winkler(Cornelia Gröschel) direkt auf eine harte Probe gestellt. In weiterenRollen sind wieder Alessandro Emanuel Schuster und Peter Trabner zusehen. Darüber hinaus stehen u.a. Benjamin Sadler, Uwe Preuss, AnjaSchneider und Wolfgang Menardi vor der Kamera. Das Drehbuch stammtaus der Feder von Erol Yesilkaya. Regie führt Alex Eslam. Hinter derKamera steht Carlo Bobby Jelavic.Inhalt:Als Karin Gorniak nach einer schweren Verletzung im Einsatz ausdem Krankenhaus entlassen wird, zieht sie sich zunächst zurück. Dochsie hat den Täter als Einzige gesehen und könnte ihn identifizieren.Ihre neue Kollegin hilft ihr dabei, Tatverdächtige zu ermitteln. Nacheiner Gegenüberstellung, der Karin Gorniak sich unterzieht, kann derKreis der Verdächtigen auf zwei Männer eingegrenzt werden: DenChirurgen Dr. Christian Mertens (Benjamin Sadler) und denKrankenpfleger Bernd Haimann (Wolfgang Menardi). Doch kurz bevor dieErmittlerinnen den Pfleger vernehmen können, verschwindet er. Karinist sich inzwischen sicher, dass Dr. Mertens der Täter ist, dochseine Ehefrau gibt dem Arzt ein sicheres Alibi. Karin zweifelt anihrem eigenen Urteilsvermögen und verliert die Unterstützung ihresChefs Schnabel. Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) beginnt, für dieKollegin zu kämpfen, und gemeinsam gelingt es den Ermittlerinnen, demTäter immer näher zu kommen ...Der Tatort ist eine Produktion der Wiedemann & Berg Television imAuftrag des Mitteldeutschen Rundfunks für das Erste. Produzentin istNanni Erben, Producerin Tanja Marzen. Der Redakteur des MDR ist SvenDöbler.Um das neue Ermittlerteam kennenzulernen, laden wir interessierteMedien am 24. Oktober zu einem Pressefrühstück nach Dresden ein. AlsGesprächspartner werden die Hauptdarsteller Karin Hanczewiski,Cornelia Gröschel und Martin Brambach sowie dieMDR-Fernsehspielchefin Jana Brandt, der verantwortliche Redakteur desMDR Sven Döbler und die Produzentin Nanni Erben vor Ort sein. Währendder Veranstaltung wird es auch die Möglichkeit für Fotos geben. EineEinladung geht Ihnen gesondert zu.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Sebastian Henne,Tel.: (0341) 3 00 63 76, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpressefilmcontact, Julia Kainz, Tel.: (030) 27 90 87 00 bzw.E-Mail: info@filmcontact.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell