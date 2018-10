Berlin (ots) -Seit dem 9. Oktober 2018 laufen die Dreharbeiten für den neuenBerliner "Tatort" des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) mit dem Titel"Der gute Weg". Regie führt Christian von Castelberg, das Drehbuchschrieb Christoph Darnstädt.Nächtlicher Streifendienst in der Großstadt. Routineeinsatz imKiez "Ruhestörung" - aber ganz offensichtlich stechen dieStreifenkollegen dabei in ein Drogennest. Ein mutmaßlicher Dealereröffnet jäh das Feuer. Die junge Streifenpolizistin Sandra (AnnaHerrmann) wird erschossen, ein zweiter Uniformierter, der kurz vorseiner Pensionierung stehende Harald Stracke (Peter Trabner) wirdangeschossen. Ein dritter kommt mit dem Schrecken davon, weil er alseinziger eine Schutzweste trägt: Tolja Rubin (Jonas Hämmerle), dersein Praktikum bei der Streife absolviert. Nina Rubin (Meret Becker)ist geschockt. Mit dem Berufswunsch ihres Sohnes hadernd, muss siejetzt auch noch seine Befragung als Zeuge an den Kollegen Karow (MarkWaschke) abtreten. Praktikant Tolja verheddert sich schon bei derersten Einsatzvernehmung in Widersprüche. Hat er einen Fehler gemachtoder verschweigt er etwas? Toljas Aussage steht im krassen Gegensatzzu der des angeschossenen Kollegen Stracke. Der hat 35 JahreStreifendienst auf dem Buckel und daheim eine dramatischeFamiliensituation - ist er einfach "verbraucht"? Was ist in dieserNacht am Tatort geschehen? Ging es wirklich um Drogen - oder um vielmehr? Zug um Zug kommen Nina Rubin und ihr Kollege Karow einerentsetzlichen Wahrheit auf die Spur ...Der neue Fall des Ermittlerduos handelt von Angst undÜberforderung bei Berliner Streifenpolizisten, von Terrorwahn undalltäglicher Gewalt in den Straßen der Großstadt.Gedreht wird u. a. am Kottbusser Tor, in Kreuzberg, Neukölln,Wedding und Rudow. Die Ausstrahlung ist für das Frühjahr 2019geplant.Der "Tatort: Der gute Weg" ist eine Produktion der REAL FILMBerlin GmbH (Produzentin: Sibylle Stellbrink) im Auftrag des RundfunkBerlin-Brandenburg. Die Redaktion liegt bei JosephineSchröder-Zebralla (rbb).Ein erstes Pressefoto steht unter ard-foto.de zur Verfügung.Ein Pressetermin am Set ist leider nicht möglich. Wir bitten umVerständnis!Weitere Informationen unter: https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/programm/2018/10/20181010_drehstart_fuer_den_neuen_rbb-tatort_der_gute_weg.htmlPressekontakt:Grabner|Beeck|Kommunikation GbR, Christiane Beeck, Tel 030 / 30 30630,cb@gb-kommunikation.comUlrike Herr und Claudia Korte, Tel 030 / 97 99 3 - 12 115,ulrike.herr@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell