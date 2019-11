Berlin (ots) -Seit dem 5. November 2019 laufen die Dreharbeiten für den neuen "Polizeiruf 110:Heilig sollt ihr sein" (AT) vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Regie führtRainer Kaufmann, das Drehbuch stammt von Hendrik Hölzemann. Drehorte sind unteranderem Frankfurt (Oder), Slubice und Berlin.Der Fall und seine GeschichteDie 16-jährige Larissa Böhler (Paraschiva Dragus) ist ungewollt schwanger. IhreEltern, Nikola (Julia Krynke) und Simon Böhler (Shenja Lacher), sind hilflos undwissen nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Larissa schweigt zurFrage, wer der Vater des Kindes ist.Die Ärzte diagnostizieren eine Trisomie 18 und gehen davon aus, dass das Kindmit schwersten Behinderungen auf die Welt kommen wird, einen Abbruch aber willniemand in Polen vornehmen. Larissa ist verzweifelt und entscheidet sich einesNachts ihrem Leben ein Ende zu setzen. Ein fremder junger Mann, JonasFleischauer (Tom Gronau), taucht scheinbar zufällig auf der Brücke auf, erselbst nennt sich Elias. Ihm gelingt es, Larissas Verzweiflungstat zuverhindern.Larissa kommt in ein Krankenhaus in Frankfurt (Oder), wo ein Spätabbruch derSchwangerschaft durchgeführt werden soll. Von Wahnvorstellungen getriebengelingt es Jonas, sich in den OP zu schleichen: Er fühlt sich dazu berufen, dasLeben des ungeborenen Kindes zu retten. Er schneidet wie ferngesteuert, in demfesten Glauben, etwas Gutes zu tun, Larissa das Baby aus dem Bauch. Als dieKommissare Olga Lenski (Maria Simon) und Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) an denTatort kommen, schwebt die junge Frau in Lebensgefahr. Das Kind jedoch ist,entgegen aller Voraussagen, kerngesund, wofür auch der behandelnde Arzt, Prof.Delmen (Harald Schrott), keine medizinische Erklärung hat. Die Polizei startetmit Hochdruck die Suche nach Jonas Fleischauer. Die Nachricht desGerichtsmediziners Marian (Tomek Nowicki), dass Larissa noch Jungfrau war, machteine weltliche Erklärung nahezu unmöglich, wie kann das sein? Wer ist dieserJonas? Die Ermittler setzen alles daran, Jonas zu finden und dem mysteriösenFall auf den Grund zu gehen.Adam wird zudem privat auf eine harte Probe gestellt: Nach fünf Jahren stehtplötzlich seine Mutter Agnieszka (Magorzata Zajczkowska) vor der Tür underöffnet ihm, dass sie schwer krank ist und nicht mehr lange leben wird. Adamwill die religiöse Schicksalsergebenheit seiner Mutter nicht hinnehmen und gegendie Krankheit kämpfen - und zwar mit den Mitteln der modernen Medizin.Zum Darstellerteam gehören weiterhin Anna Grycewicz, Kyra Sophia Kahre, MaciejRobakiewicz, Fritz Roth, Robert Gonera, Klaudiusz Kaufmann u. a.Der "Polizeiruf 110: Heilig sollt ihr sein" (AT) ist eine Produktion der RealFilm Berlin GmbH im Auftrag des rbb für Das Erste. Die Ausstrahlung ist für dasFrühjahr 2020 geplant.Aus Zeitgründen können wir leider keinen Settermin anbieten.Ein erstes honorarfreies Pressefoto steht unter www.ard-foto.de zur Verfügung.Pressekontakt:rbb Presse und Information, Ulrike HerrTelefon 030 / 97 99 3 - 12 115E-Mail: ulrike.herr@rbb-online.deGrabner|Beeck|Kommunikation GbR, Rolf GrabnerTelefon: (030) 30 30 630, Fax: (030) 30 30 63 63,E-Mail: rg@gb-kommunikation.comOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell