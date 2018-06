Berlin (ots) -Am 5. Juni 2018 fiel die erste Klappe für den neuen "Polizeiruf110: Der Fall Sikorski" (AT) vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb).Regie führt Stefan Kornatz, das Drehbuch stammt von Bernd Lange undHans-Christian Schmid. Gedreht wird bis zum 6. Juli 2018 in Berlin,Frankfurt (Oder), Swiecko und Umgebung.Die 19-jährige Paula Borchert wird tot aus der Oder in der Nähevon Frankfurt geborgen. Kommissarin Olga Lenski (Maria Simon) und ihrKollege Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) übernehmen die Ermittlungen.Paula war erst seit kurzem als Au-pair-Mädchen bei Leo Heise (JanKrauter) angestellt. Leo ist alleinerziehender Vater und lebt mitseinen beiden kleinen Kindern im Haus seiner Eltern, Katarzyna Heise(Lina Wendel) und Gerd Heise (Götz Schubert), einem angesehenen Arzt.Paula, die ihren Au-pair-Job nicht sonderlich ernst nahm, war sehrkontaktfreudig und hatte sich mit Milena (Amanda Mincewicz) und derenFreund Marcin (Filip Januchowski) angefreundet.Die Ermittler stoßen bei ihren Recherchen auf einen alten Fall imUmfeld der Familie Heise: Vor 15 Jahren verschwand Julia Sikorska,Tochter von Katarzyna und Stieftochter von Gerd Heise. Bis heute gibtes kein Lebenszeichen von ihr. Pawel Sikorski (Krzysztof Franieczek),der leibliche Vater von Julia, verdächtigt seitdem Gerd Heise undbeschuldigt ihn des sexuellen Übergriffs auf Julia. Olga und Adammüssen klären, ob das Verschwinden von Julia Sikorska im Zusammenhangmit dem Tod von Paula Borchert steht ...Weitere Rollen spielen: Robert Gonera, Fritz Roth, KatharinaBellena Klaudiusz Kaufmann, Tomek Nowicki, Alexandra Finder u. a.Der "Polizeiruf 110: Der Fall Sikorski" (AT) ist eine Produktionder 23/5 Filmproduktion GmbH im Auftrag des RundfunkBerlin-Brandenburg für Das Erste. Geplanter Sendetermin ist der 25.November 2018.Ein erstes honorarfreies Pressefoto steht unter www.ard-foto.dezur Verfügung.Pressekontakt:rbb PresseteamTel 030 / 97 99 3 - 12 100rbb-presseteam@rbb-online.deGrabner|Beeck|Kommunikation GbR - InfoRolf Grabner + Christiane BeeckTelefon: (030) 30 30 63 0Telefax: (030) 30 30 63 63info@gb-kommunikation.comOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell