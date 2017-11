Berlin (ots) -Am Dienstag (14. November 2017) fiel die erste Klappe für denneuen "Polizeiruf 110: Demokratie stirbt in Finsternis" (AT) desRundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Regie führt Matthias Glasner, derzusammen mit Mario Salazar auch das Drehbuch schrieb. Gedreht wirdbis 14. Dezember u. a. in Ihlow im Oberbarnim, Wandlitz und Wriezenim Oderland.Ein nächtlicher Einbruch in ihre Wohnung wirftKriminalhauptkommissarin Olga Lenski (Maria Simon) aus der Bahn: DerEinbrecher hat Olga und ihre Tochter Alma im Schlaf gefilmt - mitihrem eigenen Handy. Die Kommissarin fühlt sich ohnmächtig undverunsichert wie selten. So hat Kriminalhauptkommissar Adam Raczek(Lucas Gregorowicz) Olga noch nie erlebt. Er ist besorgt um seineKollegin und fest entschlossen, den Überfall aufzuklären.Die Kommissarin beschließt, Alma ihrer Mutter Maria (NataliaBobyleva) anzuvertrauen und eine Auszeit zu nehmen. Auf einemabgelegenen Hof will sie zur Ruhe kommen und ihre Selbstsicherheitzurückgewinnen.Kohlmorgens Hof ist mehr als ein idyllischer OrtOlgas freundlicher Gastgeber Lennard Kohlmorgen (Jürgen Vogel) istIngenieur. Seit dem Auszug seiner Frau Valeska (Patrycia Ziolkowska)lebt er allein mit seinen beiden Kindern, der 14-jährigen Ulrike(Sofie Eifertinger) und dem achtjährigen Henry (Jona Eisenblätter).Schon bald realisiert Olga, dass der Hof mehr ist als nur einidyllischer Ort. Kohlmorgen hat Prinzipien und vertritt sehr radikaleAnsichten. Er ist überzeugt davon, dass in naher Zukunft dasbestehende gesellschaftliche System in Deutschland und Europazusammenbrechen wird. Kohlmorgen lebt quasi autark, zieht seineigenes Gemüse, generiert seinen eigenen Strom und unterrichtet seineKinder selbst. Olga fühlt sich aus unerklärlichen Gründen hingezogenzu diesem ungewöhnlichen Mann.Als kurz darauf die Leiche von Kohlmorgens Frau Valeska gefundenwird, gerät Kohlmorgen unter Tatverdacht. Adam Raczek wird mit denMordermittlungen beauftragt und Olga ist eine wichtige Zeugin. EineKette von Indizien weist darauf hin, dass Valeskas Tod auf das Kontoihres Ex-Mannes geht - eben jenes auf stille Weise charismatischenWeltuntergangspropheten. Olga glaubt nicht an die Schuld vonKohlmorgen, sie hat ihn stark und einfühlsam erlebt. Eine weitereSpur führt zu einer Gruppe von Cyberaktivisten, zu der Valeskagehörte.Dann stocken die Mordermittlungen, denn ein flächendeckenderStromausfall erschüttert die ganze Republik. Die zivile Ordnungscheint vorübergehend außer Kraft gesetzt zu sein. EinUntergangsszenario, auf das Kohlmorgen bestens vorbereitet zu seinscheint ...Weitere Rollen spielen: Robert Gonera, Katharina Bellena, FritzRoth, Laura Schuhrk, Karl Schaper u. a.Der "Polizeiruf 110: Demokratie stirbt in Finsternis" (AT) isteine Produktion der REAL Film Berlin GmbH im Auftrag des RundfunkBerlin-Brandenburg für Das Erste. Geplanter Sendetermin: Frühjahr2018.Ein erstes honorarfreies Pressefoto steht unter www.ard-foto.dezur Verfügung.Pressekontakt:rbb-Presseteam, Tel. (030) 97993 -12101 und -12102Grabner|Beeck|Kommunikation GbR, Rolf Grabner Telefon: (030) 30 30630, Fax: (030) 30 30 63 63, E-Mail: rg@gb-kommunikation.comOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell