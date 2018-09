Mainz (ots) -Während Kommissar Krüger (Christian Redl) sich vollerSelbstzweifel wie ein einsamer Wolf in den Spreewald zurückzieht,versucht Fichte (Thorsten Merten), auf eigene Faust die Hintergründevon zwei tödlichen Unfällen und dem Auftauchen einer Rockerbandeaufzuklären: Noch bis 18. Oktober 2018 finden in Brandenburg imSpreewald Dreharbeiten für den zwölften ZDF-"Spreewaldkrimi" mit demArbeitstitel "Die Zeit der Wölfe" statt. Unter der Regie von PiaStrietmann spielen neben der Stammbesetzung Christian Redl, ThorstenMerten und Claudia Geisler auch Alina Stiegler, David Bredin,Bernhard Schütz, Oli Bigalke, Annika Kuhl und andere. Drehbuchautorist, wie bei allen "Spreewaldkrimis", Thomas Kirchner.Bei Waldarbeiten und bei einem Autounfall sterben kurzhintereinander zwei Menschen. Zufall? Fichte vermutet einenZusammenhang mit der Rockerbande "Die Wölfe". Kommissar Krügerweigert sich, Fichte bei den Ermittlungen zu helfen, denn er stecktin einer tiefen Sinnkrise. Er hat seine kriminalistische Intuitionverloren. Es kommt zum Bruch zwischen den beiden Ermittlern.Während Fichte versucht, zusammen mit der ehrgeizigenPolizeianwärterin Luise Bohn (Alina Stiegler) die mysteriösenTodesfälle aufzuklären, zieht sich Krüger tief in den Wald zurück.Sein Einsiedlerdasein wird nur durch den Jäger Drilling (BernhardSchütz) gestört. Der will einen eingewanderten Wolf, der Schafe inder Umgebung reißt, zur Strecke bringen. Krüger erkennt in demeinsamen Tier ein Sinnbild für die zunehmende Vereinsamung undVerrohung in der Gesellschaft und für sich selbst.Wie die Toten miteinander in Verbindung stehen und was es mit demanonymen Gönner auf sich hat, der im Spreewald Geld an sozialeEinrichtungen verteilt, wird so lange ein Rätsel bleiben, bis Krügerund Fichte wieder einen Weg gefunden haben, Seite an Seite zuermitteln."Spreewaldkrimi - Die Zeit der Wölfe" (Arbeitstitel) ist eineZDF-Auftragsproduktion der Aspekt Telefilm-Produktion GmbH. Produzentist Wolfgang Esser. Die Redaktion im ZDF liegt bei Pit Rampelt. EinSendetermin im ZDF steht noch nicht fest.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 -2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70 - 16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/spreewaldkrimiPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell