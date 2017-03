Hamburg (ots) -Auf Usedom und in Stettin entsteht bis zum 6. April der sechsteFall der Reihe "Der Usedom-Krimi". Die Folge, die im Auftrag von NDRund ARD Degeto für Das Erste entsteht, trägt den Titel "Bruderkrieg".Sie führt die Ex-Staatsanwältin Karin Lossow (Katrin Sass) und ihreTochter Julia Thiel (Lisa Maria Potthoff) in die Welt von Bikern undgrenzüberschreitendem Drogenhandel. Uwe Janson führt Regie, dasDrehbuch stammt - wie schon bei den bisherigen Folgen des"Usedom-Krimis" - von Scarlett Kleint, Michael Vershinin und AlfredRoesler-Kleint. Neben Katrin Sass und Lisa Maria Potthoff gehören u.a. Rikke Lylloff, Peter Schneider, Max Hopp, Rainer Sellien und EmmaBading zu den Darstellern.Zur Handlung: Karin Lossow (Katrin Sass) steht privat vor einemNeuanfang. Ihre Tochter Julia Thiel (Lisa Maria Potthoff) wurde vomDienst suspendiert, Enkelin Sophie (Emma Bading) ist zum Studium nachBerlin geflüchtet. In Karins Gästezimmer zieht ausgerechnet Juliasneue Kollegin im Heringsdorfer Kriminalkommissariat ein, EllenNorgaard (Rikke Lylloff). Sie kommt vom Schweriner LKA, dem JuliaThiel auch ihre Chance auf einen Karriere-Relaunch verdankt. Juliawird ein privater Ermittlungsauftrag angetragen: Der Boss desUsedomer Ablegers des international agierenden Biker-Klubs "Mc CrazySea-Birds" vermisst einen seiner Gangkumpane, und sie soll ihnsuchen. Gegen den Widerstand von Staatsanwalt Brunner (Max Hopp)nimmt Julia den Job an.Ihre Undercover-Ermittlungen führen sie nach Polen. Dort wurde derVermisste zuletzt in einem Bordell gesehen. Julias Nachforschungenhaben zunächst die Zerschlagung einer Crystal-Meth-Küche zur Folge.Kurz darauf wird vor Usedom der unvollständige Körper eines Totengeborgen ...Neben den oben Genannten spielen u. a. Daniel Wagner (Olek), HansBrückner (Ronny Reetz), Patrick von Blume (Phlipp Mölk) und IzabelaGwizdak (Milena Subczak).Produzent ist Tim Gehrke (Razor Film Produktion GmbH), Kamera:Philipp Sichler, Herstellungs- und Produktionsleitung: Olav Mann. DieRedaktion haben Donald Kraemer (NDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto).Die vierte und fünfte Folge des "Usedom-Krimis", "Nebelwand" und"Trugspur", haben voraussichtlich im November dieses Jahres als"DonnerstagsKrimis" im Ersten Premiere. "Bruderkrieg" ist für 2018geplant.Ein Drehstartfoto finden Sie unter www.ARD-Foto.dePressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel: 040-4156-2304http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell