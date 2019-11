Leipzig (ots) -In Magdeburg sind am 13. November die Dreharbeiten für den MDR-Polizeiruf 110"Tod einer Toten" (AT) gestartet. In dem neuen Fall von Hauptkommissarin DoreenBrasch dreht sich alles um den rätselhaften Fund einer ermordeten Frau, dieallerdings bereits vor Jahren für tot erklärt wurde.Am Waldrand außerhalb von Magdeburg wird eine junge Frau, Jessica Mannfeld, totaufgefunden. Der Schuss in den Hinterkopf deutet auf eine Hinrichtung. In einemAuto in der Nähe des Fundorts findet Hauptkommissarin Doreen Brasch ein kleinesMädchen. Es spricht kein Wort. Brasch vermutet, dass es die Tochter des Opfersist. Der Vater der Toten wird als Angehöriger ausfindig gemacht. Werner Mannfeldist irritiert über die Nachricht, denn seine Tochter wurde bereits vor Jahrennach einem Autounfall für tot erklärt, zusammen mit ihrem Freund, Alex Zapf. DasVerhältnis zwischen Vater und Tochter war zerrüttet, denn Jessica wardrogenabhängig. Werner Mannfeld wusste nicht einmal von seiner Enkeltochter.Brasch steht vor einem Rätsel: Warum hat Jessica damals ihren Tod vorgetäuscht?Musste sie untertauchen, weil sie schon damals in Gefahr war? Wo ist Alex Zapf,der Vater des Kindes? Die Kollegen des Rauschgiftdezernats können in der Sucheweiterhelfen. Und Kriminalrat Lemp rückt mit einem entscheidenden Hinweisheraus, der ihn den Führerschein kostet: Er war in der Nacht in der Nähe desTatorts. Auf seinem Heimweg von einer Feier hat er einen Mann angefahren. Als erHilfe holen wollte, lief der Mann davon. Lemp ließ es auf sich beruhen: Er hattegetrunken. Der Mann war Alex Zapf. Hat Lemp den Mörder von Jessica angefahren,oder war Alex Zapf selbst in Todesangst auf der Flucht?In weiteren Rollen sind neben Claudia Michelsen als Hauptkommissarin DoreenBrasch und Felix Vörtler als Kriminalrat Uwe Lemp u.a. zu sehen: Pablo Grant,Henning Peker, Ben Münchow, Christian Kuchenbuch, Luisa-Celine Gaffron, DeborahKaufmann und Steffen C. Jürgens. Regie führt David Nawrath. Das Drehbuchschrieben Paul Salisbury, David Nawrath und Michael Gantenberg. Hinter derKamera steht Tobias von dem Borne. Filmpool fiction produziert diesenPolizeiruf 110 im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks vom 13. November bis 12.Dezember in Magdeburg und Umgebung. Produzentin ist Iris Kiefer. Die Redaktionfür den MDR verantwortet Johanna Kraus.Der Krimi wird 2020 im Ersten ausgestrahlt.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 64 32,E-Mail: presse@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell