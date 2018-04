Leipzig (ots) -Am 6. April starteten die Dreharbeiten für den neuen Polizeiruf110 aus Magdeburg "Zehn Rosen" (AT). In den Hauptrollen sind ClaudiaMichelsen als Hauptkommissarin Doreen Brasch und Matthias Matschkeals Hauptkommissar Dirk Köhler zu sehen. In den weiteren Rollenspielen neben Felix Vörtler als Kriminalrat Uwe Lemp und StevenScharf als Psychologe Niklas Wilke u.a. Alessija Lause, André Jung,Sven Schelker.Gedreht wird der Polizeiruf 110 aus Magdeburg voraussichtlich biszum 7. Mai.Zum Inhalt:In einem verlassenen Hinterhof Magdeburgs wird die schwerzugerichtete Leiche einer jungen Frau gefunden. Das Mordopfer KimPohlmann ist an den Füßen gefesselt. Hauptkommissarin Doreen Braschvermutet aufgrund der symbolischen Fesselung einen Serientäter. IhrKollege, Hauptkommissar Dirk Köhler, forscht in der Datenbank nachvergleichbaren Fällen. Mit Hilfe ihres Vorgesetzten Lemp stoßen dieErmittler auf den Mord an der Prostituierten Jessica Peschke. DieLeiche war damals auf selbe Weise gefesselt. Paul Schilling wurdeverdächtigt, der mit Jessica befreundet gewesen war. Doch dieBeweislage war nicht eindeutig und er wurde wieder freigelassen.Mittlerweile heißt Paul Schilling nach einer GeschlechtsangleichungPauline. Die Transfrau gerät erneut unter Verdacht, denn sie kannteauch das aktuelle Mordopfer. In der psychiatrischen Praxis, in dersie das Gutachten für ihre Operation anfertigen ließ, arbeitete Kimals Arzthelferin. Doch Pauline bleibt nicht die einzige Verdächtige.Hauptkommissarin Brasch findet Hinweise darauf, dass der Ex-Freundder toten Kim, Jan Freise, sie in seinem Keller gefangen hielt.Irgendjemand muss Kim dort gefunden und aus dem Verlies befreithaben. Indem Brasch und Köhler die zwei Hauptverdächtigen immerstärker einkreisen, erkennen sie, dass der Täter Katz-und-Maus mitihnen spielt.Das Drehbuch für den Krimi stammt von Wolfgang Stauch nach einerVorlage von Martin Douven. Regie führt Torsten C. Fischer. Hinter derKamera steht Theo Bierkens. Produzentin ist Iris Kiefer, ProducerinIlka Förster. Die Redaktion im MDR verantwortet Johanna Kraus. DerFilm wird 2019 im Ersten zu sehen sein.Der Polizeiruf ist eine Produktion der filmpool fiction GmbH imAuftrag des MITTELDEUTSCHEN RUNDFUNKS für Das Erste.Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Bianca HoppTel.: (0341) 3 00 64 32, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell