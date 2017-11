Leipzig (ots) -Am 14. November sind die Dreharbeiten für den neuen Polizeiruf 110aus Magdeburg "Crash" (AT) gestartet - mit Claudia Michelsen alsHauptkommissarin Doreen Brasch und Matthias Matschke alsHauptkommissar Dirk Köhler in den Hauptrollen. In weiteren Rollensind neben Felix Vörtler als Kriminalrat Uwe Lemp und Steven Scharfals Psychologe Niklas Wilke, Ben Becker, Anton von Lucke, DennisMojen und Bettina Stucky zu sehen.Gedreht wird der Polizeiruf 110 aus Magdeburg voraussichtlich bis13. Dezember.Zum Inhalt:Eine junge Frau wird nachts auf den Straßen Magdeburgs überfahrenund stirbt noch an der Unfallstelle. Der Fahrer begeht Fahrerflucht.Er war mit extrem überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Schnell kommtdie Vermutung bei Brasch und Köhler auf, dass es sich um einillegales Autorennen gehandelt haben könnte. Doch wie findet man dieRennfahrer und den Schuldigen? Und wie beweist man im Nachhinein,dass ein Rennen stattgefunden hat? Es gibt keine Zeugen, keiner hatdas Todesauto gesehen. Der Vater von Sara, dem Todesopfer, wirdbefragt, er gibt jedoch sehr wenig über seine Tochter preis.Autowerkstätten werden aufgesucht, das Internet nach illegalen Rennendurchforstet. Schließlich finden die Kommissare eine Gruppe, die sich"Le Magdeburg" nennt. Zu ihrer Überraschung stellt sich eineVerbindung von zwei Fahrern mit der Toten her. Tommy wie auch Henryliebten Sara. Die Obduktion lüftet ein weiteres Geheimnis: Die Totewar im zweiten Monat schwanger. War das Motiv Eifersucht? Brasch undKöhler heften sich an die Rennfahrer, da führt sie eine neue Spur andie tschechische Grenze. Wollte jemand Sara zum Schweigen bringen?Der neue Fall fordert von den Kommissaren Strategie undSchnelligkeit, ehe sie die ganze Dramatik hinter dem Tod der jungenFrau aufdecken.Das Drehbuch für den Krimi stammt von Wolfgang Stauch. Regie führtTorsten C. Fischer. Hinter der Kamera steht Theo Bierkens.Produzentin ist Iris Kiefer, Producerin Ilka Förster. Die Redaktionim MDR verantwortet Johanna Kraus. Der Film wird 2018 im Ersten zusehen sein.Der Polizeiruf ist eine Produktion der filmpool fiction GmbH imAuftrag des MITTELDEUTSCHEN RUNDFUNKS für Das Erste.Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Bianca Hopp, Tel.: (0341) 3 00 6432, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell