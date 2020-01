Mainz (ots) - Im Auftrag von ZDFneo entsteht seit dem vergangenen Dienstag inKöln und Umgebung die sechsteilige Dramaserie mit dem Arbeitstitel "Void".Kurz vor der Geburt ihrer Tochter verschwindet die hochschwangereKriminalkommissarin Alexandra Enders (Aylin Tezel) spurlos. Eine Woche spätertaucht Alex wieder auf: blutverschmiert, ohne Erinnerung und ohne Baby. Vonihrem Kind fehlt jede Spur. Obwohl oder gerade weil sie anfangs mit ihrerSchwangerschaft haderte, bestimmt fortan nur noch ein Gedanke Alex' Handeln: Siemuss ihr Kind finden.Gegen den Rat ihres befreundeten Kollegen und Chefs Paul Nowak (Özgür Karadeniz)beginnt Alex, auf eigene Faust zu ermitteln. Die Suche nach ihrem Kind wirdimmer kompromissloser. Sie setzt ihren Job, ihre Beziehung und ihr Leben aufsSpiel und wird letztlich mit der Frage konfrontiert, inwieweit sie selbst in dasVerbrechen verstrickt ist.In weiteren Rollen sind unter anderen Sebastian Zimmler, Sascha Nathan, AndréJung, Leslie Malton und David Owe zu sehen."Void" wird von der Network Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH Köln, in derVerantwortung von Susanne Flor und Wolfgang Cimera produziert. Nach derBuchvorlage von Marc O. Seng und Andreas Linke führt Andreas Senn Regie. ElkeMüller und Diana Kraus sind die verantwortlichen ZDF-Redakteurinnen. DieZDFneo-Koordination hat Christiane Meyer zur Capellen.Gedreht wird bis Anfang April, ein Sendetermin in ZDFneo steht noch nicht fest.Die ZDFneo-Serie läuft unter dem Label "neoriginal".Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/voidhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105412/4495066OTS: ZDFneoOriginal-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell