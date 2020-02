Hamburg (ots) - Wie sich ein norddeutsches Kuhkaff zum indisch angehauchtenKurort verwandeln will, zeigt die neue sechsteilige NDR Serie "Da is' ja nix".Die Dreharbeiten für die Culture-Clash-Komödie laufen noch bis zum 3. April inWinsen an der Luhe und Umgebung. Johanna Christine Gehlen (als Daniela Hinrichs)und Sebastian Bezzel (Matthias Groller) spielen das glamouröse Hochstaplerpaar,das dem verschlafenen Nest mit seinen eigenbrötlerischen Bewohnerinnen undBewohnern neues Leben einhauchen will.Gehlen und Bezzel hatten auch die Idee für den Stoff - gemeinsam mit MatthiasSteurer, der Regie führt. Georg Lippert schrieb die Drehbücher. Er verfasste u.a. die Vorlagen für den NDR Kiez-"Tatort: Die goldene Zeit" und die NDR"Nordlichter"-Komödie "Simon sagt auf Wiedersehen zu seiner Vorhaut". DieProduktion von "Da is' ja nix" ist Teil der so genannten "ARD-Serienoffensive" -und soll "online first" ab dem 1. Oktober in der ARD Mediathek zu sehen sein.Rund drei Monate später zeigt das NDR Fernsehen "Da is' ja nix" imWeihnachtsprogramm 2020.Darum geht's: Daniela und Matthias fliehen aus Bayern vor dem Zorn geprellterInvestoren. Die beiden landen im Dorf Österbrarup, der Heimat von Daniela. DasDorf ist eine Art Bermuda-Dreieck des Nordens - ohne Handyempfang,Sehenswürdigkeiten und ohne wirtschaftliche Aussichten.Im Dorf möchte man gerne glauben, dass die vermeintlichen "Tourismusexperten"eine zündende Idee für die Zukunft Österbrarups im Gepäck haben. Während Danielazum Bedauern ihrer Tante Mechthild (Eva Mattes) am liebsten so schnell wiemöglich verschwinden würde, geht Matthias in seiner alten Rolle auf undverspricht das Blaue vom Himmel. Um nicht als Betrügerin dazustehen, siehtDaniela sich gezwungen, mit den schrulligen Dorfbewohnern das Unmögliche zuversuchen - ein Ayurveda-Heilbad in der norddeutschen Tiefebene. Der gedungeneGeldeintreiber (Götz Otto), den die bayerischen Investoren hinterhergeschickthaben, wird als Masseur engagiert, verseuchter Ackerboden als Heilerdeausgegeben und Särge zu Dampfkabinen umgebaut ...Neben den oben Genannten spielen u. a. Benjamin Morik (Frank Petersen), AnneWeber (Gerda Petersen), Thilo Prothmann (Andreas Köhler), Jannik Nowak (HannesKöhler), Hannes Hellmann (Dr. Heinrich Keil), Peter Franke (Frieder Hinrichs),Lisa Tschanz (Katharina Wehling) und Alexandra Gottschlich (Constanze von derLinden)."Da is' ja nix" wird hergestellt von der POLYPHON Film und Fernsehgesellschaftin Zusammenarbeit mit der win win Film-, TV und Mediaproduktion, Produzent istValentin Holch (win win). Die Kamera verantwortet Maximilian Lips,Produktionsleitung hat Regina Kowalski. Redakteure sind DianaSchulte-Kellinghaus und Karsten Willutzki.Drehstartfoto: www.ARD-Foto.deZu einem Settermin werden wir gesondert einladen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040/4156-2304Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6561/4525487OTS: NDR Norddeutscher RundfunkOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell