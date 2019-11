Mainz (ots) -In Hamburg haben am Samstag, 2. November 2019, die Dreharbeiten für ein Dramamit dem Arbeitstitel "Zorro" begonnen. Gedreht wird die internationaleKino-Koproduktion von ZDF/Das kleine Fernsehspiel bis 12. Dezember 2019 inHamburg, Berlin sowie an der belgischen Küste. "Zorro" ist der zweite Spielfilmvon Autor und Regisseur Ronny Trocker ("Die Einsiedler"). In den Hauptrollensind Sabine Timoteo und Mark Waschke zu sehen.Jan (Mark Waschke) und Nina (Sabine Timoteo), beide beruflich erfolgreich,sollen als kreative Köpfe einer Kommunikations-Agentur das staubige Image einertraditionsreichen politischen Partei auffrischen. Nina spricht sich gegen dasumstrittene Projekt aus und verlässt nach einem Konflikt mit Jan die Firma.Kurzfristig beschließt ihr Mann, ein langes Herbstwochenende im familieneigenenFerienhaus an der belgischen Küste zu verbringen, um zumindest seine Ehe zuretten. Während Jan Proviant für den Urlaub besorgt, werden seine Frau und diebeiden Kinder im Haus Opfer eines dramatischen Überfalls. Zunächst scheint derVorfall die Familie wieder zusammenrücken zu lassen. Doch schon bald macht sichgegenseitiges Misstrauen breit. Plötzlich steht die Frage im Raum, ob derEinbruch überhaupt stattgefunden hat."Zorro" ist eine Produktion der zischlermann filmproduktion (Produzentin:Susanne Mann) in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel und Bagarrefilm(Italien), in Zusammenarbeit mit Snowglobe (Dänemark), gefördert von derkulturellen Filmförderung der Bundesregierung (BKM), der Filmförderung HamburgSchleswig-Holstein (FFHSH), dem Medienboard Berlin-Brandenburg (mbb) und derSüdtiroler Filmförderung (IDM). Die ZDF-Redaktion hat Jörg Schneider. EinSendetermin im ZDF steht noch nicht fest.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/daskleinefernsehspielhttps://twitter.com/ZDF_DKFhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell