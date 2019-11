Köln (ots) - Am Freitag, den 1.11.2019 begannen die Dreharbeiten für diefranzösisch-belgisch-deutsche Koproduktion "Parlement". In den Hauptrollenspielen Christiane Paul, Xavier Lacaille, Lucas Englander und Liz Kingsman.Gedreht werden die zehn Folgen à 30 Minuten bis 21.12.2019 in Brüssel undStraßburg."Parlement" erzählt auf humorvolle Weise die Geschichte von Menschen, die dasSchicksal von 500 Millionen Bürgern in der Hand haben, die kaum einer kennt undderen Institution, das Europäische Parlament in Brüssel, kaum einer durchschaut.So geht es auch Samy (Xavier Lacaille), als er direkt nach der Brexit-Abstimmungin Brüssel als Praktikant anfängt. Obwohl er an der Uni viel über Europa gelernthat, ist er auf seinen neuen Posten in keiner Weise vorbereitet. Er hoffteinfach, dass er mit seinem Einfallsreichtum schnell seinen Platz finden wird.Leider bekommt er direkt von der deutschen Abgeordneten Ingeborg (ChristianePaul) eine schwierige Mission aufgehalst: Er soll einen Gesetzesentwurf gegendas Abtrennen von Haifischflossen entwerfen - genannt "Finning". Doch wie setztman das durch? Samy hat keine Ahnung. Und er hat nur sechs Monate Zeit, dasProblem zu lösen und ein echter Insider der Geheimnisse des Parlaments zuwerden. Fast unüberwindliche Hindernisse stellen sich ihm in den Weg. Samy wirdbelogen und betrogen, er fällt auf falsche Freunde rein und hat ständig diepenible Ingeborg im Nacken, die ein Politprofi ist und ihn keine Sekunde vomHaken lässt. Samy beginnt also seinen eigenen Feldzug..."Parlement" (AT) ist eine Produktion von Cinétévé (Frankreich), ArtémisProductions (Belgien) und Cinecentrum sowie von ONE und WDR. Regie führen EmilieNoblet und Jeremie Sein. Die Drehbücher schrieben Daran Johnson und Noé Debré.Die Redaktion für ONE liegt bei Silke Holgersson, für den WDR bei Götz Bolten.Ausgestrahlt wird die Serie auf France Télévisions, WDR und ONE. EinAusstrahlungstermin steht noch nicht fest.Pressekontakt:WDR KommunikationCarla Schmidt0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell