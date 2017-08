Mainz (ots) -Mit dem Arbeitstitel "Sag, es tut dir leid" entsteht frei nach demgleichnamigen Roman des Bestsellerautors Michael Robotham der fünfteFilm in der ZDF-Krimireihe "Neben der Spur". Das Drehbuch schriebenJürgen Werner und Mathias Klaschka, inszeniert wird der Film zurzeitin Hamburg und Umgebung von Thomas Roth.Neben Ulrich Noethen in der Rolle des renommierten HamburgerPsychiaters Dr. Johannes "Joe" Jessen und Juergen Maurer alsKommissar Vincent Ruiz spielen erneut Marie Leuenberger, Petra van deVoort, Lilly Liefers und Kailas Mahadevan. In weiteren Rollen agierenUlrike C. Tscharre, Gerhard Liebmann, Sabin Tambrea, Andreas Anke,Caroline Hartig, Stephan Schad, Marc Hosemann, Stephanie Eidt undandere.Die Leiche eines jungen Mädchens wird an den Elbstrand gespült.Der Körper ist völlig abgemagert, die Füße sind blutig. AnnaBartholomé (Marie Leuenberger) übernimmt den Fall, denn Ruiz suchtfieberhaft nach dem Mörder eines Ehepaares. Der einzige Zeuge desDoppelmordes ist psychisch krank und will nicht reden. Joe sollhelfen, ihn zu einem Geständnis zu bewegen. Die Tote aus dem Flusskann anhand ihrer Fingerabdrücke identifiziert werden: Es handeltsich um Tanja Bredesen (Valerie Huber), eines der beiden so genannten"Elbemädchen", Tanja und Pia, die vor zwei Jahren verschwunden sind.Joe vermutet eine Verbindung der beiden Fälle, denn die wirrenAussagen des Verdächtigen deuten darauf hin, dass Tanja vor Ortgewesen sein muss, als das Ehepaar bestialisch getötet wurde. WennTanja aber bis vor kurzem noch am Leben war, könnte Pia vielleichtnoch leben. Für Joe, Ruiz und Anna beginnt ein Wettlauf gegen dieZeitProduziert wird "Neben der Spur - Sag, es tut dir leid" vonNetwork Movie, Jutta Lieck-Klenke. Die Redaktion im ZDF hat DanielBlum. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 29. September 2017.Ein Sendetermin steht noch nicht fest.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Christiane Diezemann, Telefon: 040 - 66985171;Presse-Desk, Telefon: 06131-701-2108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/nebenderspurPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell