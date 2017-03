Köln (ots) - Seit Montag (6.3.2017) laufen die Dreharbeiten zumneuen WDR-"Tatort - Tollwut". Der Tod eines Häftlings gibt derDortmunder Mordkommission Rätsel auf: Er starb an den Folgen einerTollwutinfektion, die er sich im Gefängnis zugezogen haben muss. Dochdie Ermittlungen in der JVA gestalten sich alles andere als einfach,zumal die Kommissare Peter Faber (Jörg Hartmann), Martina Bönisch(Anna Schudt) und Nora Dalay (Aylin Tezel) erstmals nur zu drittermitteln. "Tollwut" ist der achte Dortmunder Tatort aus der Federvon Jürgen Werner ("Tatort - Kollaps", "Tatort - Franziska"). InSzene gesetzt wird er von Dror Zahavi, der bereits bei den DortmunderTatort-Fällen "Kollaps" und "Auf ewig Dein" Regie geführt hat.Das Opfer saß seit vier Jahren ein: Wie konnte sich derDoppel-Mörder Michael Strecker in der Haft mit dem Rabies-Virusinfizieren? Normalerweise wird der Tollwut-Erreger über den Speichelvon Tieren übertragen. Die JVA-Leiterin Angelika Zerrer (UlrikeKrumbiegel: "Mutter jetzt reicht's", "Unter der Haut") ist alarmiert.Wenn sich die Todesursache herumspricht, würde sich unter den 600Inhaftierten schnell die Angst vor Ansteckungen breit machen. Beiihren Ermittlungen treffen die Dortmunder Kommissare auf ihren altenWeggefährten Jonas Zander (Thomas Arnold: "Tatort - Eine andereWelt", "Zivilcourage"). Der ehemalige Rechtsmediziner ist jetzt alsGefängnisarzt tätig und weiß: Strecker war vor einigen Wochen imKnast in eine Messerstecherei verwickelt. Und dann ist da auch nochder Serienmörder Markus Graf (Florian Bartholomäi: "Tatort - Taxinach Leipzig", "Deutschland 83"). Er wurde kürzlich in die JVA nachDortmund verlegt. Kommissar Faber ist überzeugt, dass Graf auch seineFrau und seine Tochter auf dem Gewissen hat, die bei einemVerkehrsunfall ums Leben gekommen waren. Könnte Graf nun auch alsDrahtzieher hinter den Ereignissen in der JVA stecken? DieseVermutung ihres Chefs geht Kommissarin Nora Dalay dann doch zuweit...Wieder mit von der Partie ist Sybille J. Schedwill ("BettysDiagnose", "Mord in Eberswalde") als Rechtsmedizinerin Dr. GretaLeitner. In Gastrollen zu sehen sind Rick Okon ("Tatort -Kartenhaus", "Die Stadt und die Macht"), Holger Handtke ("Tatort -Dunkelfeld", "Ein Fall von Liebe"), Yvonne Yung Hee Bormann ("Tatort- Die chinesische Prinzessin"), Murathan Muslu ("Risse im Beton"),Christoph Franken ("Miss Sixty") u.v.a.. Der "Tatort - Tollwut" isteine Produktion der Bavaria Fernsehproduktion (Niederlassung Köln,Produzentin: Sonja Goslicki) im Auftrag des WDR. Die Redaktion hatFrank Tönsmann (WDR). Die Dreharbeiten laufen bis zum 23. März 2017in Dortmund, Magdeburg, Köln und Umgebung. Ein Sendetermin steht nochnicht fest.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: www.presse.wdr.dePressekontakt:Barbara Feiereis, WDR Presse und Information, Tel. 0221-220 7122,barbara.feiereis@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell